У Рівному пройшов перший чемпіонат з волейболу сидячи

У Рівному вперше пройшов Відкритий чемпіонат з волейболу сидячи. У ньому брали участь спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, – повідомив заступник директора регіонального центру "Інваспорт" Володимир Мурін. Перемогла команда з Київської області.

Змагання проходили 21 та 22 січня в залі "Інваспорту".

Фото: Володимир Мурін Ігри проводили сидячи, бо у спортсменів – ураження опорно-рухового апарату

"Такий чемпіонат проводили вперше. У змаганнях взяли участь чотири команди з Рівненської, Київської та Волинської областей. Перше місце виборола команда з Київської області", – повідомив Володимир Мурін.

Фото: Володимир Мурін Призерів чемпіонату нагородили кубками та дипломами. Відмітили і членів команд

За його інформацією, друге та третє місця у чемпіонаті отримали дві команди з Рівненської області. Їх нагородили кубками та дипломами, а членів команд – медалями та грамотами.

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