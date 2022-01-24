На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 23°C морозу

Станом на 8:10 24 січня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 23°C морозу. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Вранці на вершині було хмарно, вітер північний, 10-11 м/с.
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На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня 23-24 січня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також — середньогір’ї Львівщини.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомляють на сторінці.
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