На Прикарпатті медики госпіталізували 59-річного чоловіка з обмороженням

На Івано-Франківщині з переохолодженням у Калуську центральну районну лікарню потрапив 59-річний чоловік. Його стан важкий, повідомляють Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Чоловік — житель селища Войнилів Калуського району. У лікарню його госпіталізували 23 січня о 8:15 у стані алкогольного сп'яніння.

Лікарі також діагностували у пацієнта забій лобної ділянки голови та загальне переохолодження, інформують в управлінні з питань цивільного захисту.

В Івано-Франківській області розгорнули 163 пункти обігріву у 50 територіальних громадах. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

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