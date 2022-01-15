15 січня у Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися, повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

17:00. 15 січня о 13:40 на лінію "102" від рятувальників надійшло повідомлення, що при сходженні на Говерлу синім маршрутом троє людей зсунулися в обрив. Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції області.

"Після падіння 32-річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що сталося. Пошуково-рятувальні роботи ускладнилися погодними умовами та сильними поривами вітру", — йдеться у дописі.

Працівники поліції, оглянувши тіло загиблої, не побачили слідів насильницької смерті.

Наразі поліцейські кваліфікують загибель жінки за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Фото: Поліція Івано-Франківської області

Станом на 14:40 34-річного чоловіка з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам.

О 14:30 іншу травмовану 32-річну жінку знайшли надзвичайники. Вони супроводжують її з гори.

Загибла туристка — 57-річна жінка. Усі вони — жителі міста Южне Одеської області.

"Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, водночас надзвичайники прямують до ще однієї травмованої людини. До загиблого ідуть працівники Нацполіції для проведення слідчих дій", — йдеться у дописі.

Для проведення пошукових робіт залучили рятувальників з Івано-Франківська, поста Заросляк, селища Ворохта, Верховини та Яремча. Всього — 28 людей та п'ять автомобілів.

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