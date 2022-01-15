На Говерлі у Карпатах зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину

В Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, з травмами госпіталізували жінку та дитину. З їхніх слів, коли вони сходили на Говерлу, зійшла лавина. Про це у коментарі Суспільному повідомив директор медзакладу Олександр Соколовський.

"15 січня медики "швидкої" привезли двох пацієнтів — 49-річну жінку та 12-річну дитину. В дитини — травма руки, стан задовільний. У жінки — травма хребта. Вони розповіли, що, коли сходили на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони — у свідомості, але мають психологічну травму", — повідомив Олександр Соколовський.

Зі слів речниці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христини Перцович, щодо цієї ситуації до рятувальників ніхто не звертався, надзвичайників не залучали до допомоги.

На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї та рекомендують туристам утриматися від походів у гори.

"15-16 січня у горах Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей — помірна сніголавинна небезпека (другий рівень)", — йдеться у дописі.

Що відомо

15 січня у Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися. Усі вони — жителі міста Южне Одеської області. Загибла туристка — 57-річна жінка.

Одного з травмованих туристів госпіталізували в Яремчанську центральну міську лікарню та готують до операції.

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