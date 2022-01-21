У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку, розповідає речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

З її слів, пошуки людей, зокрема у горах, можуть бути складними через погодні умови та тривати від двох годин до двох тижнів. Як підготуватися до зимових мандрів — у матеріалі Суспільного.

Фото: Facebook/Vasyl Fitsak Пошуки людей у горах можуть тривати до двох тижнів

Євген Ковальов збирається в похід. Разом із братом йтиме на гору Петрос. Чоловік приїхав з Херсона, однак спорядження обирає в Івано-Франківську. Чоловік каже, що два роки тому уже піднімався в Карпати.

"Не готуюся. Вписую у навігаторі: "гора Петрос" і там вже, як знайду дорогу, так і піднімаюся. Люди казали, що при підйомі на Петрос потрібно мати кішки на ноги, бо я ходив взагалі без нічого — літні кросівки — і пішов. Дві гори за два дні "взяли", — розповідає турист з Херсона Євген Ковальов.

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Фото:Facebook/Vasyl Fitsak У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах

Снігоступи, палки для трекінгу, льодоруб, кішки та бахіли на ноги, якісне взуття й одяг – це обов'язкове спорядження для зимових мандрів, розповідає продавець спорядження Мирослав Марків.

"Коли ви піднімаєтеся вище у гору, то на ній є льодяна кірка, і щоби затриматися на цій кризі, потрібно мати кішки. У них є достатня кількість зубців, щоб зменшити ймовірність того, що ви зірветеся", — розповідає він.

Фото: Facebook/Vasyl Fitsak Рятувальник Василь Фіцак у спорядженні

Зимові Карпати є небезпечними навіть для дуже досвідчених туристів, а до новачків вони — нещадні, каже речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. З її слів, не підготувавшись, туристи наражають на небезпеку не лише себе, а й людей, які потім їх шукатимуть.

"Люди переважно самостійно виходять, не реєструються, не попереджають рятувальників. Вони розраховують на свої фізичні сили, розраховують на те, що вміють орієнтуватися. Дуже часто це — дуже самовпевнені туристи, які не мають спеціального спорядження, не мають уяви, куди йдуть", — каже Христина Перцович.

Фото: Facebook/Vasyl Fitsak Щоб втриматись на льодяній кірці, яка покриває гори взимку, потрібно одягати на ноги кішки

У горах часто відсутній мобільний зв'язок. Мандрівники, які потребують допомоги, не можуть повідомити про себе чи скинути координати пошуку. Начальник спеціалізованої пошуково-рятувальної групи надзвичайників Тарас Бринда рекомендує завантажувати спеціальний мобільний застосунок "Порятунок у горах". Він допоможе скоротити пошуки туристів.

"Це — для екстреного дзвінка, для екстреного повідомлення, щоби зателефонувати на конкретне відділення, дізнатися якусь інформацію, проконсультуватися, навіть у телефонному режимі зареєструватися, бо є такий розділ", — розповідає Тарас Бринда.

Фото: Facebook/Vasyl Fitsak Рятувальники радять туристам завантажити мобільний додаток "Порятунок в горах". На фото — рятувальник Василь Фіцак

Кількість туристів, які йдуть взимку у піші мандрівки Карпатами, зростає кожного року. З ними зростає й кількість пошуково-рятувальних робіт, розповідає речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

"Це — погана видимість, сильний вітер, обледеніння схилів, додаткове залучення як спорядження, так і техніки для рятування людей. Тобто взимку пошуково-рятувальні роботи ускладнюють погодні умови", — каже вона.

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