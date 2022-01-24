На Рівненщині за добу підтвердили 394 COVID-випадки. Померли четверо хворих

На Рівненщині за минулу добу, 23 січня, лабораторно підтвердили 394 нових випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 24 січня. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 1 614 ПЛР досліджень, а також 129 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від чотирьох місяців до 84 років:

Рівненський район – 241 (м. Рівне – 57);

– 241 (м. Рівне – 57); Дубенський район – 55 (м. Дубно – 16);

– 55 (м. Дубно – 16); Сарненський район – 71 (м. Сарни – 25);

– 71 (м. Сарни – 25); Вараський район – 27 (м. Вараш – 0).

За добу одужали 237 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 126 247 людей (3 585 338 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 344 смерті від ускладнень хвороби (99 282 – в Україні). За минулу добу померли:63-річна жителька с. Серники, 72-річна жителька м. Острог, 60-річна жителька с. Новий Корець, 83-річна жителька с. Тишиця. У січні від ускладнень померли 72 людини.

Станом на 24 січня, за офіційними даними, в області є 5 368 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 34,7%, днем раніше вона становила 31,1%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394.

В Україні за добу підтвердили 12 915 нових випадків COVID-19, 67 людей померли.

За даними РНБО, станом на 23 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 391 504 людини, це 34,26% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 389 933 людини, це 34,13%. Бустерну дозу отримали 4 880 людей.

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