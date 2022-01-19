"Червону" епідзону на Рівненщині ще в січні прогнозує головний санітарний лікар області Роман Сафонов. А пік четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, з його слів, припаде на лютий. Про це він сказав 19 січня на брифінгу.

Розпочату четверту хвилю пандемії COVID-19 Роман Сафонов назвав відмінною від усіх попередніх.

"Вона кардинально відрізняється насамперед стрімкістю розповсюдження, бо новий штам "Омікрон" – утричі заразніший. Тож матимемо ще більші показники, аніж мали у всі попередні хвилі. А друга особливість – швидке збільшення. І вже відчули по сьогоднішній статистиці, наскільки кардинально і стрімко погіршується ситуація", – наголосив Роман Сафонов.

Через це головний санлікар прогнозує, що в "червоній" епідзоні Рівненщина може опинитися ще в січні. А пік четвертої хвилі, на думку Романа Сафонова, припаде на лютий.

Читайте також

З 24 січня в межах програми "єПідтримка" можна буде придбати ліки. Це стосується людей 60+

Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу

Вакцини не впливають на перебіг вагітності — ЕМА

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram