"Тривожний рюкзак для медійників" – версія Інституту Масової Інформації

Інститут Масової Інформації підготував список речей, які мають складати "тривожний рюкзак медійника". Проте цей список може стати у нагоді не лише медійникам.

У публікації сказано, що сам рюкзак або сумка мають бути максимально легкими та зручними, аби було можливо пересуватися з ними протягом тривалого часу.

Список складається з наступних речей:

Документи:

Скановані копії всіх важливих документів необхідно завантажити на хмарний сервіс. Слід зробити та запам’ятати коротке посилання, яке дозволить у будь-який момент отримати доступ до файлів.

Скановані копії документів також слід зберегти на окремій флешці.

Декілька комплектів копій документів потрібно роздрукувати та покласти у водонепроникні пакети.

Оригінали документів також варто покласти у водонепроникні пакети.

Паперова мапа доріг України. На ній не можна робити жодних позначок.

SIM-картки всіх мобільних операторів України з мінімальною кількістю грошей на них.

Додатковий кнопковий мобільний телефон.

Готівка у місцевій та іноземній валюті.

Аптечка:

Якщо людина постійно вживає якісь ліки, їх потрібно взяти з собою з запасом на шість місяців.

Загальні ліки: знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, ліки проти розладу шлунку та отруєння.

Перев’язувальні матеріали, засоби дезінфекції, джгут-турнікет.

Захисні медичні маски.

Особисті речі:

Засоби гігієни: мають бути максимально зручні в користуванні. Наприклад, сухий шампунь або шампунь і гель для душу "два в одному".

Засіб дезінфекції рук.

Спортивний рушник, який швидко сохне.

Якщо людина носить лінзи або окуляри: запас лінз на 6 місяців, дві пари окулярів.

Комплект білизни та шкарпеток по три одиниці.

Термобілизна.

Флісова кофта.

Зручний одяг для заміни.

Водонепроникна куртка.

Спальний мішок.

Інші речі:

Радіоприймач.

Ліхтарик налобний та звичайний.

Запасні батарейки.

Сірники у водонепроникних пакетах.

Зарядні пристрої.

Павербенк.

Мультитул.

Блокнот та олівець.

Їжа:

1 літр води.

Таблетки для очищення води.

Сухпай на три дні. Можна взяти туристичні або армійські набори з готовими стравами, але зверніть увагу на спосіб їхнього приготування.

Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Що відомо

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