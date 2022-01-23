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"Тривожний рюкзак для медійників" – версія Інституту Масової Інформації
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"Тривожний рюкзак для медійників" – версія Інституту Масової Інформації

Максим Свєженцев
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Інститут Масової Інформації підготував список речей, які мають складати "тривожний рюкзак медійника". Проте цей список може стати у нагоді не лише медійникам.

У публікації сказано, що сам рюкзак або сумка мають бути максимально легкими та зручними, аби було можливо пересуватися з ними протягом тривалого часу.

Список складається з наступних речей:

Документи:

  • Скановані копії всіх важливих документів необхідно завантажити на хмарний сервіс. Слід зробити та запам’ятати коротке посилання, яке дозволить у будь-який момент отримати доступ до файлів.
  • Скановані копії документів також слід зберегти на окремій флешці.
  • Декілька комплектів копій документів потрібно роздрукувати та покласти у водонепроникні пакети.
  • Оригінали документів також варто покласти у водонепроникні пакети.
  • Паперова мапа доріг України. На ній не можна робити жодних позначок.
  • SIM-картки всіх мобільних операторів України з мінімальною кількістю грошей на них.
  • Додатковий кнопковий мобільний телефон.
  • Готівка у місцевій та іноземній валюті.
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Аптечка:

  • Якщо людина постійно вживає якісь ліки, їх потрібно взяти з собою з запасом на шість місяців.
  • Загальні ліки: знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, ліки проти розладу шлунку та отруєння.
  • Перев’язувальні матеріали, засоби дезінфекції, джгут-турнікет.
  • Захисні медичні маски.

Особисті речі:

  • Засоби гігієни: мають бути максимально зручні в користуванні. Наприклад, сухий шампунь або шампунь і гель для душу "два в одному".
  • Засіб дезінфекції рук.
  • Спортивний рушник, який швидко сохне.
  • Якщо людина носить лінзи або окуляри: запас лінз на 6 місяців, дві пари окулярів.
  • Комплект білизни та шкарпеток по три одиниці.
  • Термобілизна.
  • Флісова кофта.
  • Зручний одяг для заміни.
  • Водонепроникна куртка.
  • Спальний мішок.
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Інші речі:

  • Радіоприймач.
  • Ліхтарик налобний та звичайний.
  • Запасні батарейки.
  • Сірники у водонепроникних пакетах.
  • Зарядні пристрої.
  • Павербенк.
  • Мультитул.
  • Блокнот та олівець.

Їжа:

  • 1 літр води.
  • Таблетки для очищення води.
  • Сухпай на три дні. Можна взяти туристичні або армійські набори з готовими стравами, але зверніть увагу на спосіб їхнього приготування.
  • Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Що відомо

  • Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
  • 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
  • У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
  • Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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