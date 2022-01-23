"Тривожний рюкзак для медійників" – версія Інституту Масової Інформації

Інститут Масової Інформації підготував список речей, які мають складати "тривожний рюкзак медійника". Проте цей список може стати у нагоді не лише медійникам.
У публікації сказано, що сам рюкзак або сумка мають бути максимально легкими та зручними, аби було можливо пересуватися з ними протягом тривалого часу.
Список складається з наступних речей:
Документи:
- Скановані копії всіх важливих документів необхідно завантажити на хмарний сервіс. Слід зробити та запам’ятати коротке посилання, яке дозволить у будь-який момент отримати доступ до файлів.
- Скановані копії документів також слід зберегти на окремій флешці.
- Декілька комплектів копій документів потрібно роздрукувати та покласти у водонепроникні пакети.
- Оригінали документів також варто покласти у водонепроникні пакети.
- Паперова мапа доріг України. На ній не можна робити жодних позначок.
- SIM-картки всіх мобільних операторів України з мінімальною кількістю грошей на них.
- Додатковий кнопковий мобільний телефон.
- Готівка у місцевій та іноземній валюті.
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Аптечка:
- Якщо людина постійно вживає якісь ліки, їх потрібно взяти з собою з запасом на шість місяців.
- Загальні ліки: знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, ліки проти розладу шлунку та отруєння.
- Перев’язувальні матеріали, засоби дезінфекції, джгут-турнікет.
- Захисні медичні маски.
Особисті речі:
- Засоби гігієни: мають бути максимально зручні в користуванні. Наприклад, сухий шампунь або шампунь і гель для душу "два в одному".
- Засіб дезінфекції рук.
- Спортивний рушник, який швидко сохне.
- Якщо людина носить лінзи або окуляри: запас лінз на 6 місяців, дві пари окулярів.
- Комплект білизни та шкарпеток по три одиниці.
- Термобілизна.
- Флісова кофта.
- Зручний одяг для заміни.
- Водонепроникна куртка.
- Спальний мішок.
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Інші речі:
- Радіоприймач.
- Ліхтарик налобний та звичайний.
- Запасні батарейки.
- Сірники у водонепроникних пакетах.
- Зарядні пристрої.
- Павербенк.
- Мультитул.
- Блокнот та олівець.
Їжа:
- 1 літр води.
- Таблетки для очищення води.
- Сухпай на три дні. Можна взяти туристичні або армійські набори з готовими стравами, але зверніть увагу на спосіб їхнього приготування.
- Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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