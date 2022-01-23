Якою буде погода на Миколаївщині упродовж наступних трьох діб

У Миколаївській області протягом наступних трьох днів 24-26 січня очікується температура повітря вдень 0... — 6 градусів, вночі 6...11 градусів морозу. Поривів вітру та штормового вітру не очікується.

Про це кореспондентам Суспільного розповів повідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

"Сніг буде помірний. Найбільша його інтенсивність очікується 24 січня, потім снігу поступово ставатиме менше", — розказав Роман Мурмило.

За прогнозами синоптика Романа Мурмила, вдень 24 січня характер погоди трохи зміниться: сніжитиме, а температура коливатиметься від нуля до мінус п'яти градусів. Вітер північний, помірний.

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