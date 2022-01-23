Рятувальники знайшли чотирьох лижників, які заблукали в Карпатах

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій знайшли чотирьох лижників, які заблукали 22 січня в Карпатах.

"В Карпатах знайшли чотирьох туристів, що заблукали вчора ввечері в районі гори Гимба", — повідомили Суспільному у відомстві.

Як зазначили у ДСНС, о 20:50 надійшла інформація, що на гірськолижному курорті Пилипець, на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли та не виходять на зв'язок четверо туристів, які ймовірно втратили орієнтир та заблукали.

ДСНС у Закарпатській області

"Усі заблукалі — чоловіки 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра", — повідомляють на сторінці ДСНС на Закарпатті у Facebook.

За годину люди вийшли на зв'язок та повідомили свої координати. Чоловіків знайшли о 01:10 в районі підніжжя гори Гимба. Всі вони були в задовільному стані та не потребували медичної допомоги. На той момент температура в районі пошуків була близько 10 градусів морозу.

ДСНС у Закарпатській області

Читайте також

Небезпечні зимові Карпати: як правильно підготуватися до походів у гори

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини