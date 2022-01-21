Після кібератаки, що сталася в ніч з 13 на 14 січня, з технічних причин відновити роботу інтерактивної “Екомапи” сміттєзвалищ неможливо. Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Міндовкілля вже працює над новим сучасним сервісом, що дозволить стежити за ліквідацією сміттєзвалищ онлайн.

“Екомапа” була створена ще у 2017 році та вже давно потребувала модернізації та впровадження нових сучасних інструментів. Сервіс не відповідав сучасним стандартам захисту інформації та кібербезпеки”, — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі Міндовкілля працює над новим технічним рішенням “Екомапа 2.0”. Сервіс буде від початку містити максимальну кількість інформації про наявні сміттєзвалища, пояснили у міністерстві. Там вже мають дані космічних знімків про 80 таких точок в Київській області й опрацьовують територію Дніпропетровської, Вінницької та інших областей.

Новий алгоритм роботи сервісу дозволить українцям стежити за ліквідацією сміттєзвалищ онлайн. Відсутність чи наявність прогресу в цьому напрямку стане більш наочною, обіцяють у міністерстві. Як окремий шар ці дані також стануть доступні на геоінформаційному порталі “ЕкоСистеми”.

Також у Міндовкіллі попросили громадян повідомляти про виявлені стихійні сміттєзвалища на безкоштовну гарячу лінію “Міндовкілля на зв’язку” 0800 500 115 з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 20.00. Також можна поінформувати про стихійне сміттєзвалище у експрес-чат “Допомога онлайн”, що розміщений на головній сторінці вебсайту Міндовкілля, через чат-бот SaveEcoBot в Telegram та Rakuten Viber.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували. У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід". Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.