Росія хоче виводу військового контингенту НАТО з Болгарії та Румунії

У Міністерстві закордонних справ Росії пояснили чого хочуть у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу — НАТО має вивести військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Про це повідомили у МЗС Росії, передає "РИА-Новости".

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", — цитує агентство пресслужбу МЗС Росії.

Раніше Росія в якості альтернативи "гарантіям безпеки" запропонувала США взяти на себе одностороннє зобов’язання не голосувати за вступ України та Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення.

Після провалу переговорів 12 січня у Брюсселі США та НАТО висловили готовність провести нову зустріч з керівництвом Росії для обговорення безпекової ситуації навколо України.

21 січня проходить зустріч мінстра МЗС Росії та Державного секретаря США Ентона Блінкена щодо подальших дій РФ та союзників зі стабілізації ситуації у регіоні.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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