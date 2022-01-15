США і НАТО заявили про готовність до нових перемовин із Росією

США та НАТО висловили готовність провести нову зустріч з керівництвом Росії для обговорення безпекової ситуації навколо України.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

Зазначається, що Блінкен обговорив зі Столтенбергом подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.

"Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу", — йдеться у повідомленні.

У Держдепі додали, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії проти України.

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