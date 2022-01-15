США і НАТО заявили про готовність до нових перемовин із Росією

США та НАТО висловили готовність провести нову зустріч з керівництвом Росії для обговорення безпекової ситуації навколо України.
Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.
Зазначається, що Блінкен обговорив зі Столтенбергом подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.
"Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу", — йдеться у повідомленні.
У Держдепі додали, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії проти України.
Що відомо
- У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. За підсумками чотиригодинного засідання Ради Росія-НАТО заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки "є неприйнятними".
- 13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.
- 14 січня глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Однак речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не отримувала пропозицій щодо проведення тристороннього саміту за участі України та США.
- У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" щодо деескалації ситуації на Донбасі. Він заявив, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі" та у разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну.
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