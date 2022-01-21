У Городоцькому краєзнавчому музеї Хмельницької області зберігається артефакт - "городоцький змій". Це голова глиняної фігурки трипільської доби, єдина в Україні. Про це Суспільному розповіла наукова співробітниця музею Наталія Гоцуляк.

Голова змія із теракотової глини зліплена приблизно в IV-III тисячоліттях до нової ери, розповідає наукова співробітниця Наталія Гоцуляк.

"Це унікальний експонат не лише нашого музею, а й всієї України, тому що він фактично в одному екземплярі. Були різні припущення, вважали, що це напевно ручка від горщика, інші вважали, що це був цілісний предмет", - каже Наталія Гоцуляк.

Вік фігурки – давніший, розповідає старший науковий співробітник обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Володимир Захар’єв. Він каже, усі проведені дослідження вказують, що змія зліпили в 6-му тисячолітті до нової ери.

Фото: Суспільне Поділля Наталія Гоцуляк

"Датується кінцем середнього етапу трипільської культури", - говорить Володимир Захар’єв.

За його словами, глиняного змія та інші артефакти знайшов 30 років тому в урочищі, яке місцеві звуть Скала. Художник з Городка Леонтій Максімов, приніс його з іншими знахідками в музей, де змій, каже, довго чекав визнання в науковому світі. Зі слів Володимира Захар’єва, на трипільських виробах зображалися різні звірі. Змій науковцям трапився, каже, вперше.

Фото: Суспільне Поділля Голова змія із теракотової глини зліплена приблизно в 4-3 тисячоліттях до нової ери

"До цього часу взагалі не було такої знахідки в Україні. А коли я його визначив, написав статтю для журналу, почалася дискусія. Одні кажуть так, як я, що це змій трипільський, другі кажуть, що це качка. На змія схожий цей трипільський звір, чи на качку, науковці сперечаються досі", - розповідає Володимира Захар’єва

Фото: Суспільне Поділля Володимир Захар'єв

Начальник відділу культури й туризму Городоцької міської ради Сергій Щур каже, він та інші жителі Городка схиляється до думки, що це, змій. Та, каже, гуртом дали йому ім’я.

"В жартівливій формі називаємо "Городоцька Мона Ліза" через таку гарну посмішку", - говорить Сергій Щур.

Наталія Гоцуляк розповідає, змій у трипільській культурі мав особливе місце.

"Змій символізував в них оберіг родинного вогнища. Тобто, не просто так вони його виліплювали, вони вкладали в дану фігурку все своє світобачення, певну енергетику", - каже Наталія Гоцуляк.

Жителька Городка Алла Кушнір каже: давність цієї глиняної фігурки її вразила.

"Багато таких речей, які в голову нібито і не вкладаються, але якщо подумаєш, що сотні тисяч років тому люди тут жили і залишили нам якісь культурні здобутки, це і складно, і радісно, бо розумієш, що ти не на порожньому місці живеш", - каже жителька Городка.

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