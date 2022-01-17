Шкільні винаходи: як на Хмельниччині учні втілюють свої креативні ідеї

Карта зоряного неба, ото-роботи, портативний браслет для вимірювання температури - ці та інші винаходи створюють учні Старокостянтинівського ліцею імені Михайла Рудяка, які відвідують гурток робототехніки. Керуюча гуртком, вчителька фізики та астрономії Ольга Богатир каже: вихованці гуртка перемагали на обласних та всеукраїнських конкурсах із власними винаходами. З якими саме - у розповіді Суспільного.

На базі Старокостянтинівського ліцею працює гурток робототехніки від Хмельницького центру науково-технічної творчості, говорить керуюча гуртком, а за сумісництвом - вчителька фізики і астрономії Ольга Богатир. За її словами, на сьогоднішній день в гуртку навчається 22 вихованця. Це учні 9,10 та 11 класів. Більшу частину, каже викладачка, складають хлопці, але дівчата також цікавляться робототехнікою та активно працюють з ними.

У своїй роботі, каже Ольга Богатир, застосовує "стем" підхід. "Ми розглядаємо проблеми, актуальні на сьогоднішній день, і шукаємо технічне рішення цієї проблеми. Ми маємо хорошу технічну базу: 3D-принтер, конструктори кей-студіо, плати програмування, багато датчиків. Завдяки цьому діти можуть реалізовувати всі свої ідеї та напрацювання".

В гуртку робототехніки учень 11 класу Анатолій Ярмоленко займається третій рік. Свій перший винахід, каже, створив у 10 класі: "Це портативний браслет для вимірювання температури, він фіксує температуру і передає його на телефон. Я вважаю, що цей пристрій можна застосовуватися в лікарнях, тому що зараз є проблема постійного вимірювання контролю температури". За його словами, пристрій складається з плати, датчика, дротів, павербанку, який живить плату. Додає: роботу пристрою налаштовували 2-3 місяці, аби він працював саме так, як потрібно.

В 11 класі Анатолій розпочав працювати над іншим макетом: "Це система автоматизації провітрювання приміщення. Ідея полягає в тому, щоб автоматизувати провітрювання. Тобто, датчик, який тут знаходиться, буде фіксувати перевищення вуглекислого газу в повітрі, і буде, залежно від цих параметрів, відчиняти або зачиняти вікно". Каже, даний винахід планує завершити до кінця навчального року.

Не вважає гурток робототехніки суто чоловічим учениця 11 класу Діана Богатир, яка займається у ньому з 9 класу. Пригадує: "Я перейшла в нову школу і захотілося знайти якесь нове хобі. Тому я вирішила вступити до цього гуртка, оскільки це було щось таке новеньке і незвичайне". За її словами, два прилади, які вона створила, пов’язані із пандемією COVID-19.

"Перший прилад допоможе людині, яка сидить вдома, купувати продукти онлайн. Цей прилад зможе доставляти продукти додому, вимірювати їх масу, кількість", - каже Діана.

З другим приладом Діана брала участь у всеукраїнському конкурсі "Майбутнє України", де посіла перше місце. "Це ультра вайлет клінер, за допомогою нього можна продезінфікувати свою особисту річ. Вам достатньо прикласти свою річ, наприклад, мобільний телефон. Потім обгорнути цю річ, під’єднати живлення та увімкнути кнопку. Червоне світло сигналізує, що воно працює", - каже школярка.

Усі роботи та винаходи учнів, говорить вчителька Ольга Богатир, застосовують в навчальній діяльності: "Зоряні сузір’я, наприклад, щоб вивчати карту зоряного неба. Діти створюють макети, і ми їх використовуємо на фізиці, на астрономії під час навчальної діяльності. Також вони створюють ото-роботів, які вчать дітей не тільки програмувати, конструювати, але й творчо мислити, розвивати увагу, уяву".

Учень Ольги Богатир Анатолій говорить: у майбутньому планує вступити до вузу за спеціальністю програмування. Діана каже: не розглядає програмування як основну роботу, проте своє хобі із створення винаходів планує продовжувати.