3D-витинанки створює сама та навчає учнів хмельничанка Анна Скрипало

3D-витинанки створює хмельницька художниця, членкиня Національної спілки художників України Анна Скрипало. Мисткиня розповіла Суспільному: присвятити свою творчість створенню витинанок вирішила в студентські роки. Зараз Анна Скрипало вчить створювати витвори з паперу учнів Хмельницької школи №7.

До створення витинанок художниця Анна Скрипало в своїй творчості йшла поступово. Спочатку, каже, в студентські роки займалась графікою, живописом скульптурою та декоративним мистецтвом. До витинанок прийшла після обласної олімпіади.

Мисткиня пригадує: "Була тема витинанка, для всіх загальна, тема Лесі Українки. І саме з цією витинанкою, на яку виділилось виконання 4 години, з нею я взяла перше місце на олімпіаді в студентські роки. Після цього заслужений художник України Микола Мельничук сказав, що мені краще займатися витинанкою".

Особливість 3д-витинанки, яку, каже художниця, вигадала сама після експериментів, – багатошаровість та об’ємність малюнка. Композиційною основою витинанки, з-поміж інших творів, є ідея. Мисткиня показує витинанку, яка для неї стала визначальною у творчості6" Це моя робота "Ялинка". Вона була перша, пройшла відбірковий тур і була виставлена в Києві. Саме вона мені дала можливість повірити в себе".

Анна показує портретну композицію витинанки. Каже, з кожного вирізаного шару можна створити окремий малюнок: "Я люблю завжди починати все зі світла. Для мене головне – це світло. Тому я, коли дивлюсь на фото чи на людину, то спочатку виділяю світло. Тому спочатку вирізаю світло, яке падає. А тоді вирізаю менш освітлювану частину, тобто, напівтінь".

В школі №7 міста Хмельницького Анна Скрипало почала працювати цього навчального року, після виходу з декретної відпустки. Каже, для її учнів мистецтво творення витинанки – новинка в навчальній програмі.

П'ятикласниця Вікторія Луцишина розповідає: "Маленькі деталі потрібно вирізати, щоб не порвалося. Бо як порветься, потрібно заклеювати. А як заклеїш, то буде видно і буде некрасиво".

Інший учень 5 класу Артем Плуталов каже: "Вони можуть прикрасити кімнату, на вікна їх можна вчепити. Зірку, сердечко, дім такий великий".

В школі Анна Скрипало організувала виставку робіт своїх учнів: витинанки прикрашають вікна класів. Художниця каже: робота з дітьми – теж своєрідна творчість, коли допомагаєш їм творити малюнок.