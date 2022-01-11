Внутрішні стіни палацу Орловських у Маліївцях були вкриті фресками, давність яких така ж, як і палацу - майже чверть тисячоліття, розповідає реставратор із Кам’янця-Подільського Олександр Віштаченко. А виконувачка обов’язків директора Малієвецького музею Анастасія Донець каже: нещодавно на стелі в вестибюлі посипалося вапно, під яким виявили розписи. Чи можливо повернути палацу Орловських автентичність - дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На стелі другого поверху над передпокоєм палацу Орловських у Маліївцях, де впродовж майже ста років розташовувалися медичні заклади, вивили розпис, розповідає наукова співробітниця Тетяна Атаманюк.

«Жіночка в мене була, яка була тут в 1950 році. І вона каже: «Я пам’ятаю, що тут на стелі були ангели». Поки ангелів не знайшли, але те, що були розписані стелі, це однозначно», - розповідає наукова співробітниця.

Зі слів Анастосії Донець, яка тимчасово виконує обов’язки директора Малієвецького музею, останнє відкриття сталося випадково.

«Там тріщинка проходила, і відстало вапно. І там, під вапном, відкрилися ці прекрасні розписи», - каже вона.

Продовжує, що скільки на стелях і стінах шарів вапна чи фарби, можна лише уявити, адже тут довгий час був медичний заклад, працівники якого змушені були робити дезінфекцію, проводити побілки.

Фото: Суспільне. Під вапном, яким побілені стіни та стеля палацу Орловських, знаходяться старовинні розписи, які зараз хочуть відновити.

Білили вапном і стіни маєтку. У двох кімнатах, розповідає Анастасія Донець, під набілом виявили фрески. У кімнаті, з якої в радянську пору зробили вбиральню, і яку працівники музею за світлиною назвали камінною бібліотекою, теж були фрески. Як і в колишній столовій, де, каже Тетяна Атаманюк, був зображений Везувій. З її слів, саме його фрагмент виявили після зняття вапна.

Фрески, каже наукова співробітниця, виявив реставратор Олександр Віштаченко. За словами Анастасії Донець, наразі він працює на реставраційних роботах у Польщі, але коли приїжджав у відпустки, бував в Маліївцях на волонтерських толоках.

«Його перші зондажі ще до створення музею, вони просто десь нас направляли на шляху розуміння того, як цей палац виглядав, і чи є в нас якісь перспективи під час реставраційних робіт повернути йому первісний вигляд. Чим більше ми над цим працювали, тим більше сюрпризів і знахідок дарував нам цей будинок», - розповідає Анастасія.

Фото: Суспільне. Ось так вигядала їдальня у палаці Орловських в Маліївцях. У ній теж під шаром вапна раніше виявили розпис на стінах.

Олександром Віштаченко розповів Суспільному телефоном: під столітніми шарами вапна фрески збереглися напрочуд добре, судячи з відкритих ним ділянок.

«Я не думав, що там щось залишилося після радянської влади, за стільки років. Ми всі знаємо, що за радянської влади все знищувалося. Комплексних досліджень я не проводив, бо не маю на це права, на це потрібні дозволи міністерств», - каже реставратор.

На запитання, чи можливо відреставрувати старовинні розписи на стелях та фрески на стінах маєтку, Олександр Віштаченко відповів: «При постійному фінансуванні і при колективі в 15-20 реставраторів, постійному колективі, це займе мінімум п’ять років».

Зі слів Тетяни Атаманюк, автентичного всередині замку після лікарні, німецького й радянського військових шпиталів та протитуберкульозного санаторію, залишилося небагато.

Фото: Суспільне. Анастасія Донець, яка зараз виконує обов'язки директора музею-заповідника, створеного в Маліївцях, каже, що зараз ведуться активні перемовини щодо проєкту реставрації палацу.

Палац Орловських – архітектурна та історична цінність і пам’ятка національного значення, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини обласного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський.

«На початку двотисячних років там, де водоспад, знаходився монастир, зруйнований у ХХ-му столітті, в першій половині, і на тому місці були проведені археологічні шурфування. В 2018 році ми разом із громадською організацією «Пам'ять і слава Європи» провели геосканування, і виявили там фундаменти храму з того монастиря і залишки могил ХІІ-ХІІІ століття. Тому комплекс необхідно далі досліджувати, реставрувати, популяризувати», - вважає Шпаковський.

За його словами, він та його однодумці не раз порушували питання створення в Маліївцях музею-заповідника.

Анастасія Донець розповідає - для початку реставраційних робіт потрібні гроші і дозволи.

«Ми не маємо права робити таких робіт без попереднього проєкту реставрації. А про проєкт реставрації йдуть дуже активні перемовини», - каже вона.

Коли цей проєкт розроблять і затвердять, Анастасія, каже, поки сказати не може.

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