logo logo
Ведуться перемовини щодо проєкту реставрації маєтку Орловських в Маліївцях на Хмельниччині
КУЛЬТУРАІСТОРІЯРегіони

Ведуться перемовини щодо проєкту реставрації маєтку Орловських в Маліївцях на Хмельниччині

Неля Шпулак Світлана Поробок
·
Ведуться перемовини щодо проєкту реставрації маєтку Орловських в Маліївцях на Хмельниччині Фото: Суспільне.

Внутрішні стіни палацу Орловських у Маліївцях були вкриті фресками, давність яких така ж, як і палацу - майже чверть тисячоліття, розповідає реставратор із Кам’янця-Подільського Олександр Віштаченко. А виконувачка обов’язків директора Малієвецького музею Анастасія Донець каже: нещодавно на стелі в вестибюлі посипалося вапно, під яким виявили розписи. Чи можливо повернути палацу Орловських автентичність - дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На стелі другого поверху над передпокоєм палацу Орловських у Маліївцях, де впродовж майже ста років розташовувалися медичні заклади, вивили розпис, розповідає наукова співробітниця Тетяна Атаманюк.

«Жіночка в мене була, яка була тут в 1950 році. І вона каже: «Я пам’ятаю, що тут на стелі були ангели». Поки ангелів не знайшли, але те, що були розписані стелі, це однозначно», - розповідає наукова співробітниця.

Зі слів Анастосії Донець, яка тимчасово виконує обов’язки директора Малієвецького музею, останнє відкриття сталося випадково.

«Там тріщинка проходила, і відстало вапно. І там, під вапном, відкрилися ці прекрасні розписи», - каже вона.

Продовжує, що скільки на стелях і стінах шарів вапна чи фарби, можна лише уявити, адже тут довгий час був медичний заклад, працівники якого змушені були робити дезінфекцію, проводити побілки.

Під вапном, яким побілені стіни та стеля палацу Орловських, знаходяться старовинні розписи, які зараз хочуть відновити.Фото: Суспільне.

Під вапном, яким побілені стіни та стеля палацу Орловських, знаходяться старовинні розписи, які зараз хочуть відновити.

Білили вапном і стіни маєтку. У двох кімнатах, розповідає Анастасія Донець, під набілом виявили фрески. У кімнаті, з якої в радянську пору зробили вбиральню, і яку працівники музею за світлиною назвали камінною бібліотекою, теж були фрески. Як і в колишній столовій, де, каже Тетяна Атаманюк, був зображений Везувій. З її слів, саме його фрагмент виявили після зняття вапна.

Фрески, каже наукова співробітниця, виявив реставратор Олександр Віштаченко. За словами Анастасії Донець, наразі він працює на реставраційних роботах у Польщі, але коли приїжджав у відпустки, бував в Маліївцях на волонтерських толоках.

«Його перші зондажі ще до створення музею, вони просто десь нас направляли на шляху розуміння того, як цей палац виглядав, і чи є в нас якісь перспективи під час реставраційних робіт повернути йому первісний вигляд. Чим більше ми над цим працювали, тим більше сюрпризів і знахідок дарував нам цей будинок», - розповідає Анастасія.

Ось так вигядала їдальня у палаці Орловських в Маліївцях. У ній теж під шаром вапна раніше виявили розпис на стінах.Фото: Суспільне.

Ось так вигядала їдальня у палаці Орловських в Маліївцях. У ній теж під шаром вапна раніше виявили розпис на стінах.

Олександром Віштаченко розповів Суспільному телефоном: під столітніми шарами вапна фрески збереглися напрочуд добре, судячи з відкритих ним ділянок.

«Я не думав, що там щось залишилося після радянської влади, за стільки років. Ми всі знаємо, що за радянської влади все знищувалося. Комплексних досліджень я не проводив, бо не маю на це права, на це потрібні дозволи міністерств», - каже реставратор.

На запитання, чи можливо відреставрувати старовинні розписи на стелях та фрески на стінах маєтку, Олександр Віштаченко відповів: «При постійному фінансуванні і при колективі в 15-20 реставраторів, постійному колективі, це займе мінімум п’ять років».

Зі слів Тетяни Атаманюк, автентичного всередині замку після лікарні, німецького й радянського військових шпиталів та протитуберкульозного санаторію, залишилося небагато.

Анастасія Донець, яка зараз виконує обов'язки директора музею-заповідника, створеного в Маліївцях, каже, що зараз ведуться активні перемовини щодо проєкту реставрації палацу.Фото: Суспільне.

Анастасія Донець, яка зараз виконує обов'язки директора музею-заповідника, створеного в Маліївцях, каже, що зараз ведуться активні перемовини щодо проєкту реставрації палацу.

Палац Орловських – архітектурна та історична цінність і пам’ятка національного значення, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини обласного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський.

«На початку двотисячних років там, де водоспад, знаходився монастир, зруйнований у ХХ-му столітті, в першій половині, і на тому місці були проведені археологічні шурфування. В 2018 році ми разом із громадською організацією «Пам'ять і слава Європи» провели геосканування, і виявили там фундаменти храму з того монастиря і залишки могил ХІІ-ХІІІ століття. Тому комплекс необхідно далі досліджувати, реставрувати, популяризувати», - вважає Шпаковський.

За його словами, він та його однодумці не раз порушували питання створення в Маліївцях музею-заповідника.

Анастасія Донець розповідає - для початку реставраційних робіт потрібні гроші і дозволи.

«Ми не маємо права робити таких робіт без попереднього проєкту реставрації. А про проєкт реставрації йдуть дуже активні перемовини», - каже вона.

Коли цей проєкт розроблять і затвердять, Анастасія, каже, поки сказати не може.

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди