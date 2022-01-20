Заробітну плату медичним працівникам комунального некомерційного підприємства "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" можуть затримати.

Про це стало відомо 20 січня під час брифінгу щодо стану готовності медичної системи області до нової хвилі COVID-19.

За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Юрія Гранатурова, бухгалтери та економісти медзакладу роблять все, аби "зірвати" виплату заробітної плати медичному персоналу.

"Одні — відмовляються, інші — ламають, виводять з ладу щось, треті — пішли на безпробудний лікарняний. Таке враження, що там дві лікарні. Одна лікарня — це лікарі, медсестри, а друга — це адміністративний корпус", — сказав заступник .

Проте, за словами бухгалтерки лікарні Олени Кузьменко, відповідна документація вже готова, та виконувачка обов’язків директора Ярослава Студзинська її не підписує.

"Подивіться, жодного підпису. Ось заяви від працівників — нічого не підписано, не стоять резолюції. Як по такому документу я можу нарахувати зарплатню?", — сказала Олена Кузьменко.

Працівники бухгалтерії віддали документи по заробітній платі Ярославі Студзинській та запропонували підписати їх вже сьогодні.

"Ось зараз мені принесли графіки. Мені треба хоча б година часу для того, щоб я їх могла обробити", — сказала Ярослава Студзінська.

Зі слів Студзинської, вона зробить усе можливе, аби заробітна плата працівникам була нарахована вчасно.

Що відомо

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати проголосували за звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової.

Під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації 4 січня 2022 року представили Ярославу Студзинську. Вона буде виконувати обов'язки директорки Обласного центру лікування інфекційних хвороб. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Віталій Кім.

Новопризначена виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська не змогла 4 січня приступити до виконання своїх обов’язків. У лікарні відмовились приймати її документи.

Комісія управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації виявила порушення вимоги статті 139 Кодексу Законів про працю України "Обов’язки працівника" у медичних працівників "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб". У лікарні комісія працювала 4 – 6 січня 2022 року.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.