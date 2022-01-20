За минулу добу на Прикарпатті на коронавірус захворіли 2 777 людей. Це — найбільша кількість нових випадків COVID-19 серед областей України (Львівська область — 1 440, Сумська — 1 137), повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Недугу виявили у 1 096 жителів Івано-Франківського, 638 — Коломийського, 448 — Надвірнянського, 386 — Калуського, 200 — Косівського та 16 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 139 287 прикарпатців, на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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На Івано-Франківщині впродовж 19 січня медики зафіксували п'ять летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 177 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 492 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 123 099 жителів області.

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тис. пацієнтів госпіталізували. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

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