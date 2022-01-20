Упродовж 19 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 1 361 людину. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 370 прикарпатців, другою — 843, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою медики щепили 430 001 жителя, другою дозою вакцинувалися 391 066 людей, додатковою — 163.
Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 148 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 1 699 прикарпатців.
На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 061 дитину та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 584.
Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,54% жителів області, однією дозою — 31,38%.
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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42% тих, хто отримав першу дозу, та 43,8% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,6%, другою дозою — 22,6%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,1% — другою) і CoronaVac (23,4% і 23,5% відповідно).
Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 65,6%.
91,8% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.
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