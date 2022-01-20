Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради, обвинуваченого в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту обвинуваченого в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 07 грудня 2021 року.

Адвокати ексголови Херсонської ОДА намагалися оскаржити рішення суду, який задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 04 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави щодо обвинуваченого Владислава Мангера.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 07 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Що відомо

У липні 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Через чотири місяці шпиталізації вона померла.

Замовником вбивства, за офіційними даними, нині вважається лише ексголова Херсонської облради Владислав Мангер. Хоча друзі та родичі вважають, що до злочину причетні також ексочільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук і правоохоронці, які допомагали тікати Олексію Левіну, якого вважають організатором злочину.

Підозрюваними в організації та виконанні нападу були визнані Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від 3 до 6,5 років ув'язнення. Сергій Торбін та інші засуджені в справі дали свідчення, що Павловський, який на час нападу був помічником народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші за скоєння злочину.

Восени 2018 року Павловський був затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою особою без ухвали слідчого судді) за підозрою у співучасті в організації вбивства Гандзюк, після чого суд відправив його під варту. На початку квітня 2019 року йому змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства.

Пізніше Павловського, нібито через погане самопочуття, відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу.

У Херсоні 20 січня 2020 року відбулася спецоперація із затриманням членів організованого злочинного угруповання, керівництво якого закидають фігуранту справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігорю Павловському.

3 березня 2020 року Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського, підозрюваного у створенні злочинної організації та незаконному зберіганні зброї.

Печерський районний суд Києва арештував підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня 2020 року (на 16 діб).

Чоловік Гандзюк Сергій Денисов вважає, що розслідування вбивства його дружини буде доведено до кінця, однак винних у ньому набагато більше, ніж заявляється.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що у справі Гандзюк оголошено 18 підозр, до суду скеровано 9 обвинувальних актів.

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