На Чернігівщині ситуація на кордоні на сьогодні контрольована у всіх пунктах пропуску та по всій території державного кордону, який проходить в області. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус під час пресконференції в ОДА.

За його словами, ситуація моніториться. Він отримує майже щогодинні зведення, що відбувається в тих чи інших місцях.

"Ми всі бачимо, що відбувається і скупчення техніки, спільні навчання, які анонсували Білорусь і Росія. Насправді це ж не перші навчання їх. На тому рівні, на якому має реагувати область – ми готові. Але звісно, якщо щось почнеться, нам потрібна буде допомога з "центру". Та об’єктивно я вірю в оптимістичний сценарій і що вистачить всім здорового глузду не переходити червоні лінії", – розповів В’ячеслав Чаус.

Щодо формування підрозділів територіальної оборони відповів так:

"Все, що потрібно у нас відбувається. Всі заходи, які необхідно вживати в області, по формуванню підрозділів територіальної оборони – вони виконуються всіма зацікавленими сторонами. ОДА виконує свої прямі функції і плюс допомагає в тому числі підрозділам Збройних сил (територіальній обороні). В нас сформована бригада, батальйони. Допомагаємо в побутових речах. Я вважаю, що на сьогодні в області стан роботи в напрямку забезпечення діяльності територіальної оборони знаходиться на належному рівні".

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