На Чернігівщині ситуація на кордоні на сьогодні контрольована у всіх пунктах пропуску та по всій території державного кордону, який проходить в області. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус під час пресконференції в ОДА.
За його словами, ситуація моніториться. Він отримує майже щогодинні зведення, що відбувається в тих чи інших місцях.
"Ми всі бачимо, що відбувається і скупчення техніки, спільні навчання, які анонсували Білорусь і Росія. Насправді це ж не перші навчання їх. На тому рівні, на якому має реагувати область – ми готові. Але звісно, якщо щось почнеться, нам потрібна буде допомога з "центру". Та об’єктивно я вірю в оптимістичний сценарій і що вистачить всім здорового глузду не переходити червоні лінії", – розповів В’ячеслав Чаус.
Щодо формування підрозділів територіальної оборони відповів так:
"Все, що потрібно у нас відбувається. Всі заходи, які необхідно вживати в області, по формуванню підрозділів територіальної оборони – вони виконуються всіма зацікавленими сторонами. ОДА виконує свої прямі функції і плюс допомагає в тому числі підрозділам Збройних сил (територіальній обороні). В нас сформована бригада, батальйони. Допомагаємо в побутових речах. Я вважаю, що на сьогодні в області стан роботи в напрямку забезпечення діяльності територіальної оборони знаходиться на належному рівні".
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — початку лютого 2022 року.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.
- 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.