У день Водохреща чимало хто вірить, що вода має цілющу силу. Ми вживаємо воду щодня — і в свята, і в будні. Про якість звичайної води, з якої готуємо страви, розповів в ефірі Українського радіо директор науково-аналітичного Центру якості води, доцент кафедри водопостачання і водовідведення та очистки води Харківського національного університету військового господарства імені О.М. Бекетова Володимир Кобилянський.

Про якість води

Міжнародним критерієм якості води є її природне походження, пояснив Володимир Кобилянський.

“Тобто вода, що вийшла з підземних горизонтів після обробки потрапляє на стіл споживача. Показники якості води розробляє міжнародна спільнота. На сьогодні таких показників тисячі, але близько сотні нормуються як обов’язкові для виробників води”, — розповів він.

Якщо вода потрапляє на продаж, то вона, за словами Кобилянського, вже має дозволи санітарних служб, тобто за технічною документацією відповідає санітарним нормам України.

“Однак оскільки діапазон показників якості води досить значний, то найперше, що я рекомендую — звернути увагу на те, чи містить ця вода життєво необхідні мінерали, те, що хіміки називають солями”, — сказав директор науково-аналітичного Центру якості води.

За його словами, найнеобхідніші солі у воді для людини — солі кальцію і магнію. Це те, що в хімічних лабораторіях називають жорсткістю води. Вода не повинна бути надзвичайно жорсткою, тобто містити у великій концентрації кальцій і магній і в жодному разі не можна постійно вживати воду, де немає кальцію і магнію, оскільки кальцій і магній переважно засвоюються з води, пояснив Кобилянський.

“Так створена природа цих елементів, що вода проходить підземними породами і насичується кальцієм і магнієм. І цей кальцій і магній є біологічно повноцінним. Його неможливо замінити їжею чи мінералами, які додають у воду”, — додав він.

За його словами, якраз виповнюється рік з того часу, як Євросоюз ухвалив директиву про питну воду, що зобов’язує інформувати споживачів про наявність кальцію і магнію в питній воді.

“В Україні готуються нові санітарні правила, що враховують ці європейські тенденції. Сподіваюся в цьому року вони запрацюють в Україні”, — сказав директор науково-аналітичного Центру якості води.

Про воду після кип’ятіння

Під час кип’ятіння частина солей кальцію і магнію випадає в осад і перетворюється в накип, а частина — не випадають, а залишаються у питній воді, пояснив Кобилянський. Тобто процес кип’ятіння знижує жорсткість води.

“У Харкові у водопровідній воді кальцію приблизно 100 міліграмів на літр. Норма — 130. Тобто вище 130 міліграмів кальцію на літр не дозволяється. А в разі кип’ятіння залишається умовно половина, близько 50-60 міліграмів. Така величина є фізіологічно необхідною. Коли кажуть, що прокип’ятив воду і знищив її важливі властивості, то це не так”, — сказав директор науково-аналітичного Центру якості води.

За його словами, треба пам’ятати, що найбільш повноцінна вода — природна, з якою нічого не роблять. Кип’ятіння води розглядається відносно тих джерел, де є ризик зараження цієї води.

Про фільтрацію води

Фільтрація води — це корекція її хімічного складу: коригується кількість хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, пояснив Кобилянський.

“Хімічно вода може бути ідеальною, але є ризик, що вона забруднена мікробіологічно. Тоді треба її кип’ятити”, — сказав він.

Про трубопровідну воду

“Часто у містах подається артезіанська вода, не оброблена хлором. Тут є проблема вторинного забруднення водопровідної води. Водопровідна вода у своєму джерелі може бути унікальною, але поки вона рухається трубами до споживача, може пройти година чи навіть доба”, — розповів директор науково-аналітичного Центру якості води.

За його словами, цей момент перебування води в трубах створює ризик вторинного забруднення води, зокрема, і зараження патогенними організмами.

В Україні норми для трубопровідної води і води питної відрізняються, пояснив Кобилянський.

“Це зробили спеціально в 2010 році, щоб дати можливість водоканалам працювати в законній площині, зважаючи на той стан і їхнє фінансування. Тобто у трубопровідній воді низка показників занижені”, — розповів він.

За словами Кобилянського, декілька тижнів тому у Дніпрі виявили велику концентрацію амонію.

“Сам по собі амоній не є токсичним для людини, він токсичний лише для риби. У США амоній взагалі не нормується у питній воді, але це індикатор того, що у воду потрапили певні забруднення, зокрема і фекальне”, — пояснив директор науково-аналітичного Центру якості води.

Після виявлення великої концентрації амонію воду обов’язково потрібно перевіряти на більш серйозні забруднення, додав він.

Про талу воду

“Є така технологія для покращення якості води, пов’язана із заморожуванням і розморожуванням води різного сольового вмісту. Якщо повільно заморожувати воду, а потім повільно її розморожувати, то деякі солі одразу переходять у кристалічний стан, а деякі ще залишаються в рідкому стані”, — розповів Кобилянський.

У такий спосіб, пояснив він, можна проводити корекцію хімічного складу води.

“Тала вода вважається весняною водою пробудження. Але ця технологія у побуті досить складна. Потрібно мати великий досвід, як це робити”, — сказав директор науково-аналітичного Центру якості води.

Про бутильовану воду

В Україні десятки видів води під різними торговельними марками, які жодним чином не поступаються європейським чи світовим брендам, сказав Кобилянський. Але дуже дорогі бренди води мають високу ціну тільки через впізнаваний бренд, додав він.

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