Загибель качок на річці Уди у Харкові: воду перевірять

19 січня у річці Уди взяли проби води після повідомлень про загибель качок на річці. Воду перевірять у лабораторії Диканівських очисних споруд.

Висновки дослідження мають бути готові за кілька днів, сказав Суспільному директор Комплексу з перекачування та очищення стічних вод Юрій Шаталов.

Мертвих качок до вловлювача сміття течія почала приносити півтора тижня тому, їх побачили чергові на Жихорській дамбі, розповідає організатор акції "Чисті Уди" Артем Приходько.

"Я приїхав на уловлювач і побачив, що чотири особини — три селезні та одна качка — були вже вилучені з води, лежали на вловлювачі", — каже Приходько.

Суспільне Харків Вловлювач сміття "Trash Killer" на річці Уди у Жихорі

За півтора тижня волонтери дістали 14 мертвих птиць, відправили їх на дослідження до Інституту мікробіології.

"За результатами розтину підтвердилося, що їхні органи — стравохід, шлунок, печінка — були ушкоджені. Всюди яскраво виражені виразки", — каже Артем Приходько.

Суспільне Харків Приходько відправляв воду з річки Уди на дослідження

Ековолонтери взяли проби води з річки та відправили на дослідження до лабораторії у Слов'янську. Згідно з результатами, майже всі показники у пробах перевищують норму. Вміст амонію у воді — у 12 разів вищий, говорить ековолонтер.

"Навіть якщо смерть качок настала і не через неочищені води, а можливо ще хтось додатково скидає щось у річку, то все одно це не в нормі", — говорить Артем Приходько.

Результати дослідження Приходько опублікував у соцмережі, про нього дізналися й на Диканівських очисних спорудах. Директор комплексу Юрій Шаталов каже, що очисні працюють справно.

"Води проходять ряд етапів очищення. Перший етап — механічного очищування: відбувається затримка великого пливучого сміття. Далі проходять пісколовки, де осідає пісок, відбувається відстоювання води. Після цього висвітлена вода потрапляє вже на біологічне очищування", — пояснив Шаталов.

Суспільне Харків Відбір проб води 19 січня на річці Уди

Результати досліджень, опублікованих Приходьком, комунальники не коментують.

"Ми не знаємо, де відбиралися проби, яким чином і що там взагалі. Для забору проб існує спеціальна методика, спеціальні місця, затверджені для відбору проб", — каже заступник начальника міських очисних споруд і водовідведення №1 Олександр Костенко.

Стічні води беруть на аналіз щоденно, з річки — двічі на місяць, говорить хімік Лілія Поваляєва.

"Основні показники — це азотна група: азотоманіни, нітрити, нітрати, фосфати, хімічне споживання кисню. Саме з річки проби востаннє ми брали 6 січня — претензій до результатів не було", — говорить Поваляєва..

Висновки хіміків мають бути готові за кілька днів. Приходько ж із волонтерами також взяли нові проби, їх відправили до незалежної лабораторії. Результати передадуть до екоінспекції.

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