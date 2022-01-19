У центрі Львова встановили резервуар, де можна набрати освяченої води

Цьогоріч у Львові через зростання кількості хворих на COVID-19 скасували загальноміське освячення води. Втім, набрати освяченої води можна з резервуара, який встановили на площі Ринок. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Аби уникнути великого скупчення людей, отці провели Чин водосвяття зранку.

ЛМР Чин водосвяття

Цьогоріч подію очолив єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

ЛМР Отець Маркос Оганесян

Упродовж дня усі охочі зможуть набрати освяченої води з резервуара, який встановили на площі Ринок, перед будівлею Ратуші. Його об'єм — 1500 літрів.

ЛМР Резервуар, де можна набрати освяченої води

За словами заступника директора ЛМКП "Львівводоканал", напередодні свята резервуар продезінфікували та ретельно вимили. Його наповнили артезіанською водою.

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