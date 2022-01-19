У Тернополі на водопровідній станції освятили воду

Представники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви освятили воду на водопровідній насосній станції "Тернопільводоканалу", що на вулиці 15 квітня. За словами директора підприємства Володимира Кузьми, ця станція забезпечує водою 80% будинків Тернополя.

Після чину освячення воду виливають у резервуар, звідки вона буде надходити до будинків міста. Про це розповіла керівниця водопровідних насосних станцій Тернополя Любов Зубчук.

За словами директора "Тернопільводоканалу" Володимира Кузьми, воду на підприємстві освячують більше десяти років.

"Ми стараємося підтримати традиції, щодо освячення води в цей день. Відповідно, намагаємося зробити так, щоб вся вода, яка поступає в місто вона була освячена. Це корисно для тих людей, які в силу різних обставин не можуть сьогодні прийти до храму і отримати освячену воду. Хтось можливо через зайнятість, хтось через немічність, чи через хворобу. Ми намагаємося, щоб всі наші споживачі отримали освячену воду", – каже Кузьма.

Протоієрей Православної церкви України Сергій Загальський розповів, чи можна використовувати набрану із кранів освячену воду в технічних цілях:

"Людина використовую цю воду на різні потреби, але наголошуємо на цьому кожен рік і завжди, що вода освячується для потреб людини. Тобто людина використовує її щодня на свої потреби. Тобто не людина для води, а вода для людини. Споживаючи цю воду, молячись до Господа ми очищуємся, але не потрібно забувати, що саме прихід до церкви, сповідь, причастя, молитва, піст це є основні критерії для спасіння, благодійність, ревна молитва. Самою водою людина очищена не буде, як би люди помилково не вважали, не думали. Вода це є один з засобів для спасіння".

Освятили воду також і на водопровідній насосній станції №1, що на вулиці Білецькій. Про це розповіла речниця "Тернопільводоканалу" Наталя Федорців.

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