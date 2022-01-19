У Миколаєві 95 будинків не мають лічильників теплопостачання. Якщо таких абонентів переведуть на автономне опалення, теплопостачальні компанії нічого не втратять.

Про це на засіданні робочої групи з питань переходу на автономне опалення сказав тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" Віталій Пітько.

41 будинок, а це більше ніж 500 абонентів Миколаївської ТЕЦ, не має лічильників теплопостачання.

"За листопад та грудень 2021 року показники, які прийшли в платіжках, зменшимо на 30-40 відсотків. Також це стосується і січневих платіжок. На початку опалювального сезону в будинках, в яких немає лічильника, є борг ― два мільйони гривень. Тому, я вважаю, перехід на автономне опалення ― єдиний правильний вихід. Миколаївська ТЕЦ двома руками за це", ― сказав Віталій Пітько.

Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" також має абонентів, які хочуть перейти на автономне опалення, ― говорить директор Микола Логвінов. В місті таких будинків 54.

"Квадратний метр з автономкою буде коштувати стільки ж, як у нас, а може і дорожче. Але ви будете мати свободу, який температурний режим встановлювати. Наш тариф і тариф ТЕЦ закладений з нульовою рентабельністю, тому ми нічого не втратимо", ― сказав Микола Логвінов.

Олена Гук придбала влітку квартиру за адресою Адміральська, 10, площею 28 квадратних метрів. Лічильника на тепло не має. У листопаді 2021 року отримала платіжку за тепло від ТЕЦ ― 1 800 гривень, а в грудні ― понад 3 000 гривень. Жінка говорить, що хотіла б поставити автономне опалення, тоді б змогла економити.

"Ми б хотіли відключитися від ТЕЦ і встановити чи газовий, чи електричний котел. Комора в коридорі є, там би і поставили. Це ж можна тоді економити", ― сказала Олена Гук.

За словами заступника міського голови Дмитра Лазарєва, програм, які б передбачали компенсації чи виділення грошей на перехід до автономного опалення в Миколаєві, станом на січень 2022 року немає. Програму дій щодо переводу людей на автономне опалення мають представити вже під час наступного засідання робочої групи, на початку лютого 2022 року.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.