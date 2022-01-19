У Миколаєві 95 будинків не мають лічильників теплопостачання. Якщо таких абонентів переведуть на автономне опалення, теплопостачальні компанії нічого не втратять.
Про це на засіданні робочої групи з питань переходу на автономне опалення сказав тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" Віталій Пітько.
41 будинок, а це більше ніж 500 абонентів Миколаївської ТЕЦ, не має лічильників теплопостачання.
"За листопад та грудень 2021 року показники, які прийшли в платіжках, зменшимо на 30-40 відсотків. Також це стосується і січневих платіжок. На початку опалювального сезону в будинках, в яких немає лічильника, є борг ― два мільйони гривень. Тому, я вважаю, перехід на автономне опалення ― єдиний правильний вихід. Миколаївська ТЕЦ двома руками за це", ― сказав Віталій Пітько.
Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" також має абонентів, які хочуть перейти на автономне опалення, ― говорить директор Микола Логвінов. В місті таких будинків 54.
"Квадратний метр з автономкою буде коштувати стільки ж, як у нас, а може і дорожче. Але ви будете мати свободу, який температурний режим встановлювати. Наш тариф і тариф ТЕЦ закладений з нульовою рентабельністю, тому ми нічого не втратимо", ― сказав Микола Логвінов.
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Олена Гук придбала влітку квартиру за адресою Адміральська, 10, площею 28 квадратних метрів. Лічильника на тепло не має. У листопаді 2021 року отримала платіжку за тепло від ТЕЦ ― 1 800 гривень, а в грудні ― понад 3 000 гривень. Жінка говорить, що хотіла б поставити автономне опалення, тоді б змогла економити.
"Ми б хотіли відключитися від ТЕЦ і встановити чи газовий, чи електричний котел. Комора в коридорі є, там би і поставили. Це ж можна тоді економити", ― сказала Олена Гук.
За словами заступника міського голови Дмитра Лазарєва, програм, які б передбачали компенсації чи виділення грошей на перехід до автономного опалення в Миколаєві, станом на січень 2022 року немає. Програму дій щодо переводу людей на автономне опалення мають представити вже під час наступного засідання робочої групи, на початку лютого 2022 року.