До 8 лютого 2022 року учасники бойових дій можуть скористатися митними спрощеннями та пільгами в оподаткуванні авто "на єврономерах". Це передбачено Законами України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Миколаївської митниці Дмитро Євстаф'єв.

"Необхідно підтвердити статус відповідно учасника бойових дій, зазвичай це відповідне посвідчення, яке надається в порядку встановлення кабінету міністрів України, а також необхідно підтвердити перебування саме в зоні АТО або ООС не менше ніж 90 днів з 15 травня 2021 року. Зазвичай це підтверджується довідкою військових частин", — розказав Дмитро Євстаф’єв.

За словами митної брокерки Валерії Пташник, під дію законів не потрапляють автомобілі, що не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище.

"Гібриди не підпадають. Автомобілі до 1996 року теж не підпадають, тому що цей клас двигуна не нижче чим "Євро-2". По техпаспорту ми перевіряємо чи автомобіль дійсно перебуває згідно з чинним законодавством на території України, немає на ньому ніяких санкцій, протоколів, конфіскації або інших предметів", — розказала Валерія Пташник.

За словами Валерії Пташник, на українському ринку мають попит автомобілі з Польщі та Литви.

"Литву ми можемо зняти за два тижні, Польща – це довше, два – три місяці у нас було. Болгарія теж швидко – близько тижня. У кожної країни свій порядок дій щодо зняття з обліку автомобіля. Щодо України, якщо всі документи готові та мають вірний облік, то майже один день", — розповіла Валерія Пташник.

За словами Дмитра Євстаф’єва з 11 листопада 2021 року до 19 січня 2022 року Миколаївська митниця оформила 19 автомобілів за пільговою процедурою для учасників АТО/ООС. До державного бюджету надійшли 640 тисяч гривень митних платежів.

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