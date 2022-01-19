США просуватимуть ідею зустрічі у тристоронньому форматі президентів України, США і Росії. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з журналістами за підсумками перемовин із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, передає кореспондентка Суспільного.
“Багато говорили про ініціативу тристороннього формату: це президент США, президент України і президент Росії. І вони будуть просувати цю ідею”, — сказав Єрмак. Також, за його словами, сторони обговорили багато деталей щодо сподівань України і думок з цього приводу.
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Що відомо
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.
- 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
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