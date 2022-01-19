США просуватимуть ідею зустрічі у тристоронньому форматі президентів України, США і Росії. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з журналістами за підсумками перемовин із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

“Багато говорили про ініціативу тристороннього формату: це президент США, президент України і президент Росії. І вони будуть просувати цю ідею”, — сказав Єрмак. Також, за його словами, сторони обговорили багато деталей щодо сподівань України і думок з цього приводу.

Що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

Читайте також

Єрмак анонсував зустріч політичних радників Нормандського формату

Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу