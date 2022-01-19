Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорив подальшу співпрацю у вирішенні конфлікту з Росією, можливі санкції проти Москви, а також оборонну та економічну допомогу з боку США.

Про це голова українського МЗС заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною, щоб фінансова система зберігала свою міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбувається у сфері безпеки. І цій темі ми сьогодні з Тоні приділили багато уваги", — зазначив міністр.

Як зазначив Блінкен, президент США Джо Байден закликав його приїхати до України, щоб не допустити ескалації конфлікту з Росією. За словами держсекретаря США, він приїхав обговорити з президентом Володимиром Зеленським результати перемовин з РФ, що вже відбулися, та подальші кроки. Він також підтвердив, що, в разі агресії Росії проти України, США та союзники накладуть на РФ санкції, посилять присутність військ НАТО у союзних державах поблизу українського кордону та збільшать оборонну допомогу Києву. За його словами, санкції включатимуть, зокрема фінансовий та експортно-імпортний компонент.

"Росія накопичила майже 100 тисяч на кордоні з Україною і вони нашвидкуруч можуть подвоїти цю кількість. Президент Байден попросив мене приїхати з цим візитом, щоб не допустити ескалації", — наголосив політик.

Окрім того, за словами Блінкена, США продовжать інвестиції в Україну, а також надання оборонної допомоги.

"Ми надали безпекової допомоги Україні більше, ніж будь-якій країні, якщо РФ відновить агресію — надамо додаткові матеріали", — заявив він.

Після Києва, у Блінкена також запланована поїздка до Берліну, а також перемовини з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

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