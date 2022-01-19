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Держсекретар США Блінкен зустрівся з Зеленським та Кулебою. Про що говорили
СШАПолітика

Держсекретар США Блінкен зустрівся з Зеленським та Кулебою. Про що говорили

Олександра Комісарова
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Держсекретар США Блінкен зустрівся з Зеленським та Кулебою. Про що говорили Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорив подальшу співпрацю у вирішенні конфлікту з Росією, можливі санкції проти Москви, а також оборонну та економічну допомогу з боку США.

Про це голова українського МЗС заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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"Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною, щоб фінансова система зберігала свою міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбувається у сфері безпеки. І цій темі ми сьогодні з Тоні приділили багато уваги", — зазначив міністр.

Як зазначив Блінкен, президент США Джо Байден закликав його приїхати до України, щоб не допустити ескалації конфлікту з Росією. За словами держсекретаря США, він приїхав обговорити з президентом Володимиром Зеленським результати перемовин з РФ, що вже відбулися, та подальші кроки. Він також підтвердив, що, в разі агресії Росії проти України, США та союзники накладуть на РФ санкції, посилять присутність військ НАТО у союзних державах поблизу українського кордону та збільшать оборонну допомогу Києву. За його словами, санкції включатимуть, зокрема фінансовий та експортно-імпортний компонент.

"Росія накопичила майже 100 тисяч на кордоні з Україною і вони нашвидкуруч можуть подвоїти цю кількість. Президент Байден попросив мене приїхати з цим візитом, щоб не допустити ескалації", — наголосив політик.

Окрім того, за словами Блінкена, США продовжать інвестиції в Україну, а також надання оборонної допомоги.

"Ми надали безпекової допомоги Україні більше, ніж будь-якій країні, якщо РФ відновить агресію — надамо додаткові матеріали", — заявив він.

Після Києва, у Блінкена також запланована поїздка до Берліну, а також перемовини з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Що відомо

  • Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
  • 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
  • У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
  • Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

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