Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорив подальшу співпрацю у вирішенні конфлікту з Росією, можливі санкції проти Москви, а також оборонну та економічну допомогу з боку США.
Про це голова українського МЗС заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
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"Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною, щоб фінансова система зберігала свою міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбувається у сфері безпеки. І цій темі ми сьогодні з Тоні приділили багато уваги", — зазначив міністр.
Як зазначив Блінкен, президент США Джо Байден закликав його приїхати до України, щоб не допустити ескалації конфлікту з Росією. За словами держсекретаря США, він приїхав обговорити з президентом Володимиром Зеленським результати перемовин з РФ, що вже відбулися, та подальші кроки. Він також підтвердив, що, в разі агресії Росії проти України, США та союзники накладуть на РФ санкції, посилять присутність військ НАТО у союзних державах поблизу українського кордону та збільшать оборонну допомогу Києву. За його словами, санкції включатимуть, зокрема фінансовий та експортно-імпортний компонент.
"Росія накопичила майже 100 тисяч на кордоні з Україною і вони нашвидкуруч можуть подвоїти цю кількість. Президент Байден попросив мене приїхати з цим візитом, щоб не допустити ескалації", — наголосив політик.
Окрім того, за словами Блінкена, США продовжать інвестиції в Україну, а також надання оборонної допомоги.
"Ми надали безпекової допомоги Україні більше, ніж будь-якій країні, якщо РФ відновить агресію — надамо додаткові матеріали", — заявив він.
Після Києва, у Блінкена також запланована поїздка до Берліну, а також перемовини з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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