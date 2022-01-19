Жителі села Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області чекають на маршрут №155 півтори години вранці і ввечері. За умовами договору, на маршруті між Кропивницьким і Великою Северинкою автобуси повинні їздити кожні пів години. Суспільне дізнавалось, чому перевізник не дотримується графіку руху.

Що кажуть жителі Великої Северинки

Галина Жикалова розповіла, що минулого тижня через недотримання маршрутками графіку перевезень запізнилася на роботу: "Хто несе відповідальність за тих людей, які запізнюються, яких звільнили, з яких зняли премію чи, навіть, які захворіли з вини перевізника? Я зверталася не один раз в обласну державну адміністрацію. Кажуть, що маршрутки їздять за графіком".

Житель села Степан Шевчук сказав, що годину не міг виїхати з Кропивницького: "Вийшов на 15:30 – немає. 16:00 – немає. Аж о 16:30 автобус прийшов. Чим добиратися?"

Суспільне Кропивницький

Чому на маршруті частина машин не їздять

Замовник приміського маршруту "Велика Северинка-Кропивницький" – обласне управління інфраструктури. Його керівник Володимир Дмитренко розповів, що згідно договору на маршрут мають виїжджати сім автобусів. Виїжджають чотири: "Перед Новим роком, не з вини перевізника, сталися три аварії. Травмувалися люди, порушили кримінальні справи. Перевізника зобов’язали не відновлювати автобуси, які постраждали в аваріях".

За словами керівника підприємства-перевізника Андрія Шаповалова, автобуси ремонтувати не може, поки не закриють кримінальні провадження: "Наприклад, на об'їзній немісцевий автобус розбив маршрутку. Машина стоїть, я готовий вже зараз її ремонтувати. Але не маю права, поки не приїде експерт зі страхової і не дозволить, тобто поки не закриють кримінальну справу".

Коли почнуть ремонтувати, Андрій Шаповалов не знає: "Намагаюсь закрити пробіли в графіку: колись виходить, колись ні. Машини повернуться на маршрут, але пройде тиждень чи місяць. Я не готовий сказати, скільки мине часу".

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