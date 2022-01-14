З 1 січня 2022 року за перевірку справності водолічильників платитимуть абоненти підприємства "Дніпро-Кіровоград". Раніше ця послуга була включена до абонплати, розповів Суспільному начальник юридичної служби "Дніпро - Кіровоград" Олександр Слюсар. Як часто треба робити повірку лічильника та скільки це коштуватиме?

Повірку лічильника потрібно робити раз на чотири роки. Коштуватиме це від 155 до 455 гривень в залежності від приладу. Перелік послуг від "Дніпро-Кіровоград" та ціни на них можна подивитись тут. "Оскільки повірка лічильників – діло споживача, – сказав Олександр Слюсар, – можна звертатися до будь-якої ліцензованої фірми, яка цим займається".

Плату за повірку виключили з абонплати відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг", який набув чинності 1 травня 2021 року. Підприємство мало впровадити нову норму тоді. Цього не зробили через відсутність порядку нарахування абонплати, який мав встановити Кабмін, сказав Олександр Слюсар.

Ще одним нововведенням стало розділення абонплати окремо за водопостачання та окремо – за водовідведення.

Якою стала абонплата?

Якщо в багатоквартирному будинку встановлено комерційний вузол обліку – абонплата за індивідуальним договором з 1 січня 2022 року становить 50 гривень (35 гривень за водопостачання та 15 – за водовідведення).

Якщо комерційний вузол обліку відсутній – абонплата за індивідуальним договором становить 31 гривню (16 гривень водопостачання та 15 – за водовідведення).

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