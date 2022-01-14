У Кропивницькому облаштували STEM-лабораторію

У Кропивницькому ліцеї "Науковий" облаштували STEM-лабораторію. Там є 3D-принтери, 3D-ручки, окуляри для віртуальної реальності, набори робототехніки. Вартість такої лабораторії – один мільйон гривень, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.

У лабораторії учні моделюють, конструюють, вивчають робототехніку, електроніку, графіку, проводять досліди.

Вчитель фізики та інформатики Олександр Мажарка говорить, ліцей отримав 15 роботехнічних наборів. Обладнання будуть використовувати під час уроків і на заняттях гуртків.

Учень 8-В класу Сергій Шаповалов розповів, хоче навчитися робити роботів і програмувати їх.

Суспільне: Кропивницький

Одинадцятикласниця Надія Мельничук працює з 3D –ручкою. Їх отримали 15. Дівчина говорить, за допомогою такої ручки можна виробляти різні геометричні фігури. "Це прилад, який розплавляє пластик з ними можна багато різного робити".

До STEM-лабораторії входить 30 наборів майбутнього інженера. Восьмикласник Артем Жерновий створив термометр. "Показує температуру в приміщенні та при натисненні кнопки цей прилад може виводити ноти, озвучувати їх".

Суспільне: Кропивницький

Один із трьох 3D-принтерів, які отримав ліцей, налаштували для роботи, говорить вчитель фізики і інформатики Іван Лаврусенко. Він друкує об’ємні фігури.

"Учні при використанні 3D-принтера можуть готувати різні моделі молекул для уроків хімії, математики, об’ємні фігури та об'ємні тіла для уроків геометрії". Є в лабораторії фотомайстерня та дві швейні машинки зі станком для вишивання.

Суспільне: Кропивницький

Кіровоградська область отримала три STEM-лабораторії, говорить Володимир Таборанський. "У порядку придбання було виписано: першочергово забезпечується лабораторіями спеціалізовані заклади загальної середньої освіти наукового спрямування і заклади, які мають понад шість десятих класів".

Окрім ліцею "Науковий", такі лабораторії мають Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат та Олександрійський колегіум.

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