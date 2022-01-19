Жителя Донеччини засудили до 5 років тюрми за участь у терористичній організації

Жителя Донецька засудили до 5 років тюрми за участь у терористичній організації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"З 2018 року по вересень 2021 року чоловік брав участь в діяльності одного із незаконних збройних формувань "ДНР". Він ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, у листопаді 2021 року йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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