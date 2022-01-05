Суд заочно засудив до 10 років за ґратами двох бойовиків так званих "республік"

Суд заочно засудив до 10 років позбавлення волі двох бойовиків, які протягом чотирьох років воювали на боці російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба "Служби безпеки України.

"Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав їх винними за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Злочинців оголосили у розшук.

Що відомо

У 2021 році оперативники Служби безпеки України на території Донецької та Луганської областей виявили майже 500 вибухових пристроїв та понад 40 схронів окупантів.

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