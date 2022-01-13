Так званий "заступник міністра інформації ДНР" Володимир Пряхін, якого затримала СБУ у Києві у лютому 2021 року, 12 січня не з'явився на судове засідання. За інформацією його адвокатки Світлани Новицької, він поїхав на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

"До суду з’явилася захисниця Пряхіна Світлана Новицька. Відсутність свого підзахисного вона пояснила тим, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього “хвора матір”, — йдеться у повідомленні.

Як розказала адвокатка Пряхіна, він поїхав на окуповану територію, бо за хворою матір'ю нікому доглядати. Пряхін поїхав начебто забрати матір, але вона відмовилась їхати.

Як зазначають правозахисники, жодних підтверджень своїм словам адвокатка Пряхіна не надала.

"Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду (по факту судовий розгляд лише починається), а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор наголосив, що в Пряхіна не було запобіжного заходу", — повідомляють правозахисники.

Що відомо

У лютому 2021 року Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику так званого "міністра інформації ДНР", який приїхав до Києва та влаштувався на роботу політтехнологом проросійських громадсько-політичних рухів. За інформацією центру "Миротворець", так званим "заступником міністра інформації ДНР" у 2014-2016 роках був Володимир Пряхін.

У серпні 2021 року прокуратура направила до суду обвинувачувальний акт проти так званого "заступника міністра інформації ДНР". Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму.

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