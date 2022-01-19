У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 860 мешканців області. Таку інформацію повідомляють в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 19 січня.

Найбільшу кількість – 703 інфікування підтвердили у Сумському районі, 46 – в Охтирському, по 38 — у Конотопському та Роменському, 35 – у Шосткинському. Від ускладнень хвороби чотири смерті сталось у Сумському, дві у Роменському, по одній людині померло у Конотопському і Шосткинському районах.

Одужання підтвердили у 156 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 5 465 людей, що на 696 людей більше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 136 536 людей, з яких 2 923 людини померли. Одужання підтвердили у 128 148 жителя області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 32 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 25 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 959 людей. Бустерною зоною за добу вакцинувались 705 мешканців області. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 435 563 людини. Двома дозами — 416 714 людей.

Що відомо