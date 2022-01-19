У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 860 мешканців області. Таку інформацію повідомляють в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 19 січня.
Найбільшу кількість – 703 інфікування підтвердили у Сумському районі, 46 – в Охтирському, по 38 — у Конотопському та Роменському, 35 – у Шосткинському. Від ускладнень хвороби чотири смерті сталось у Сумському, дві у Роменському, по одній людині померло у Конотопському і Шосткинському районах.
Одужання підтвердили у 156 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 5 465 людей, що на 696 людей більше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 136 536 людей, з яких 2 923 людини померли. Одужання підтвердили у 128 148 жителя області.
На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.
До апаратів ШВЛ в області підключені 32 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 25 людей.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 959 людей. Бустерною зоною за добу вакцинувались 705 мешканців області. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 435 563 людини. Двома дозами — 416 714 людей.
Що відомо
- Станом на 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на коронавірус, з них майже 2,5 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.