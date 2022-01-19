Захист підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна Миколи Харківського просить розглядати справу у суді в закритому режимі.

Відповідне клопотання 19 січня заявила захисниця Харківського Інна Данилова, повідомляє кореспондент Суспільного. Вона вказує на те, що Харківський є неповнолітнім, а сама є потерпілою у справі про погрози їй як адвокатці підозрюваного у ДТП. Данилова каже, що її діяльності перешкоджають.

"З урахуванням вищенаведеного прошу вас проводити всі судові засідання по кримінальному провадженню відносно Харківського Миколи Михайловича, в тому числі і сьогоднішнє засідання відносно мого підзахисного, а саме розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою у закритому режимі — з урахуванням того, що мій підзахисний є неповнолітньою особою, а також прошу забезпечити мені як адвокату, який безпосередньо є учасником вказаного кримінального провадження, безпеки", — сказала Данилова.

Микола Харківський підтримав свою адвокатку. Прокурор Іван Семинякін сказав, що розгляд запобіжного заходу може бути відкритим. Представники родини загиблого в аварї заперечують проти клопотання Данилової.

Доповнено 10:30. Суддя Ірина Блага видалилася до нарадчої кімнати на 30-40 хвилин — вирішувати, чи робити розгляд закритим.

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