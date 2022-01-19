Захист підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна Миколи Харківського просить розглядати справу у суді в закритому режимі.
Відповідне клопотання 19 січня заявила захисниця Харківського Інна Данилова, повідомляє кореспондент Суспільного. Вона вказує на те, що Харківський є неповнолітнім, а сама є потерпілою у справі про погрози їй як адвокатці підозрюваного у ДТП. Данилова каже, що її діяльності перешкоджають.
"З урахуванням вищенаведеного прошу вас проводити всі судові засідання по кримінальному провадженню відносно Харківського Миколи Михайловича, в тому числі і сьогоднішнє засідання відносно мого підзахисного, а саме розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою у закритому режимі — з урахуванням того, що мій підзахисний є неповнолітньою особою, а також прошу забезпечити мені як адвокату, який безпосередньо є учасником вказаного кримінального провадження, безпеки", — сказала Данилова.
Микола Харківський підтримав свою адвокатку. Прокурор Іван Семинякін сказав, що розгляд запобіжного заходу може бути відкритим. Представники родини загиблого в аварї заперечують проти клопотання Данилової.
Доповнено 10:30. Суддя Ірина Блага видалилася до нарадчої кімнати на 30-40 хвилин — вирішувати, чи робити розгляд закритим.
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Що відомо
- 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Адвокати потерпілих та сторона обвинувачення розглядали можливість заявлення відводу судді Янцовській.
- 13 січня стало відомо, що суддя Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна.
- Після самовідводу Тетяни Янцовської суд визначив суддею у справі Юлію Сіренко. Через хворобу Сіренко клопотання прокуратури розглядає суддя Ірина Блага.
- 13 січня юридична фірма, адвокати якої представляють потерпілих у справі про ДТП, заявила на сторінці у Facebook про ризик виходу Харківського з-під варти.