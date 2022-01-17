Суд визначив нову суддю у справі Миколи Харківського, вона захворіла

Справу про ДТП за участю 16-річного Миколи Харківського після самовідводу Тетяни Янцовської розглядатиме суддя Юлія Сіренко. Через хворобу Сіренко питання перебування Харківського під вартою вирішуватиме суддя Ірина Блага.

Про це Суспільному 17 січня повідомила в. о. речниці суду Ольга Золотухіна.

За її словами, під час повторного автоматизованого розподілу у суді 14 січня визначили, що справу розглядатиме Юлія Сіренко. Від сьогодні суддя на лікарняному.

26 січня спливає строк запобіжного заходу Харківському. 17 січня суд отримав клопотання прокуратури Харківської області про продовження строку запобіжного заходу Харківському у вигляді тримання під вартою.

"У зв’язку із перебуванням судді Сіренко Ю. Ю. на лікарняному, на підставі абзацу 5 пункту 20-5 розділу ХІ Кримінального процесуального кодексу України, шляхом автоматизованого розподілу вказаного клопотання для його розгляду було визначено суддю Благу Ірину Сергіївну", — повідомили в суді.

Клопотання розглянуть 19 січня о 9:50. Чи відбудеться того ж дня підготовче засідання у справі, залежатиме, чи вийде з лікарняного суддя Сіренко.

Що відомо