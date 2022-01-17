Суд визначив нову суддю у справі Миколи Харківського, вона захворіла

Справу про ДТП за участю 16-річного Миколи Харківського після самовідводу Тетяни Янцовської розглядатиме суддя Юлія Сіренко. Через хворобу Сіренко питання перебування Харківського під вартою вирішуватиме суддя Ірина Блага.
Про це Суспільному 17 січня повідомила в. о. речниці суду Ольга Золотухіна.
За її словами, під час повторного автоматизованого розподілу у суді 14 січня визначили, що справу розглядатиме Юлія Сіренко. Від сьогодні суддя на лікарняному.
26 січня спливає строк запобіжного заходу Харківському. 17 січня суд отримав клопотання прокуратури Харківської області про продовження строку запобіжного заходу Харківському у вигляді тримання під вартою.
"У зв’язку із перебуванням судді Сіренко Ю. Ю. на лікарняному, на підставі абзацу 5 пункту 20-5 розділу ХІ Кримінального процесуального кодексу України, шляхом автоматизованого розподілу вказаного клопотання для його розгляду було визначено суддю Благу Ірину Сергіївну", — повідомили в суді.
Клопотання розглянуть 19 січня о 9:50. Чи відбудеться того ж дня підготовче засідання у справі, залежатиме, чи вийде з лікарняного суддя Сіренко.
Що відомо
- Ввечері 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Адвокати потерпілих та сторона обвинувачення розглядали можливість заявлення відводу судді Янцовській.
- 13 січня стало відомо, що суддя Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна.
- 13 січня юридична фірма, адвокати якої представляють потерпілих у справі про ДТП, заявила на сторінці у Facebook про ризик виходу Харківського з-під варти через брак суддів зі спеціалізацією у справах неповнолітніх у Червонозаводському суді.