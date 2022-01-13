Суддя у справі Миколи Харківського заявила самовідвід

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна, в якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.

Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомив керівник апарату суду Олександр Воронін.

"12.01.2022 суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовською Т.М. заявлено самовідвід у справі №646/4/22 за обвинуваченням Харківського Миколи Михайловича", — сказано у відповіді.

Суспільне Харків Скріншот відповіді суду на запит Суспільного

Як мотивувала суддя своє рішення та коли розглянуть заяву, у відповіді не уточнено. Підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti призначено на 19 січня.

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