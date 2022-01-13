Суддя у справі Миколи Харківського заявила самовідвід

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна, в якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомив керівник апарату суду Олександр Воронін.
"12.01.2022 суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовською Т.М. заявлено самовідвід у справі №646/4/22 за обвинуваченням Харківського Миколи Михайловича", — сказано у відповіді.
Суспільне Харків
Як мотивувала суддя своє рішення та коли розглянуть заяву, у відповіді не уточнено. Підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti призначено на 19 січня.
Що відомо
- Ввечері 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Адвокати потерпілих та сторона обвинувачення розглядали можливість заявлення відводу судді Янцовській.