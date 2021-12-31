ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського направили до суду

Прокуратура направила до Київського райсуду обвинувальний акт у справі про аварію на проспекті Гагаріна, у вчиненні якої підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
Про це повідомила обласна прокуратура 31 грудня.
16-річного Миколу Харківського судитимуть за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть та завідомо неправдивого повідомлення про викрадення автівки, за кермом якої був підліток. Йому загрожує до семи років ув'язнення.
У прокуратурі додали, що розслідування у справах щодо допуску підлітка за кермо та невиконання батьківських обов'язків триває.
"В окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом", — сказано у повідомленні.
Що відомо
- Близько 20:45 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися.
- Автомобіль Infiniti їхав на червоний сигнал світлофору — поліція.
- 16-річного водія Infiniti затримали. Суд взяв його під варту. За даними слідства, у лікарні після затримання він поводився зухвало і з туалету зателефонував до поліції, повідомивши про викрадення авто. Слідство встановило, що Харківський був тверезим. За злочин, внаслідок якого загинула одна людина і ще кілька травмувалися, водію Infiniti загрожує до восьми років тюрми.
- Після ДТП підозрюваний по-різному коментував обставини ДТП журналістам: в одному випадку він не відповідав на питання, чи був за кермом, в іншому сказав, що відмовили гальма. Захисниця водія говорила, що він пам'ятає тільки удар під час ДТП. Експертиза ДНК підтвердила, що за кермом Infiniti у смертельній ДТП у Харкові був 16-річний Микола Харківській.
- 19 листопада захисниця Харківського підтвердила, що під час допиту 16-річний водій Infiniti визнав провину у смертельній ДТП.
- Наприкінці листопада Київський районний суд Харкова дав право доступу до телефонних зв'язків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, щоб перевірити покази свідка.
- 7 грудня стало відомо, що психіатрична експертиза визнала Харківського осудним.
- "Перемагав авторитет вулиці". Мати Миколи Харківського — про сина, Infiniti та фатальну помилку.
- Швидкість автомобіля Infiniti у момент зіткнення з Chevrolet складала 180 кілометрів на годину — автотехнічна експертиза.
- Досудове розслідування у справі завершили 24 грудня.