ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського направили до суду

Прокуратура направила до Київського райсуду обвинувальний акт у справі про аварію на проспекті Гагаріна, у вчиненні якої підозрюють 16-річного Миколу Харківського.

Про це повідомила обласна прокуратура 31 грудня.

16-річного Миколу Харківського судитимуть за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть та завідомо неправдивого повідомлення про викрадення автівки, за кермом якої був підліток. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

У прокуратурі додали, що розслідування у справах щодо допуску підлітка за кермо та невиконання батьківських обов'язків триває.

"В окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом", — сказано у повідомленні.

Що відомо