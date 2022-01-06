Підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 58-річного водія Chevrolet, призначено на 19 січня. Справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно.

Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. За його словами, підготовче засідання призначено на 9:50 19 січня. Суддя — Тетяна Янцовська.

Представник родичів загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк звернув увагу на те, що у липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. Вона визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) — призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.

До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовській, сказав Суспільному Ігор Черняк: "Ми тільки отримали цю інформацію. Будемо з колегами вирішувати. Ми будемо уважно аналізувати попередній вирок і в цьому контексті дивитися, чи заявляти, чи не заявляти відвід".

"За законом це автоматичне розподілення. А чому так вийшло? Це очевидно не до нас питання — випадковість чи не випадковість, тут я нічого не можу прокоментувати", — зазначив Черняк.

Захисниця Харківського Інна Данилова сказала Суспільному, що не знала, що справу розглядатиме та сама суддя, що вже виносила йому вирок. На її думку, якщо це і так, причин для відводу судді немає. Адвокатка, яка раніше повідомляла, що не отримала доступу до справи, також зазначила, що на цей момент ознайомилася з матеріалами провадження.

Питання можливості відводу судді Янцовської та наявності підстав для цього вирішується, повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Справа 2019 року: в чому суть

Червонозаводський суд Харкова визнав Харківського у справі про стрілянину у торговельному центрі "Таврія В" на проспекті Гагаріна, що сталася 6 листопада 2019 року. З вироку відомо, що Харківський вистрілив з пневматичного пістолета "KWC" у матір та брата своєї знайомої. Внаслідок стрілянини жінка отримала ушкодження щоки, "проникаюче в порожнину гайморової пазухи з роздробленням передньої стінки гайморової пазухи, які відносяться до категорії ушкоджень середнього ступеня тяжкості", син отримав поранення голови. У суді потерпіла розповіла, що зустрічалася з Миколою обговорити його ставлення до її доньки, але почався конфлікт.

"[Харківський] висловився в її сторону та сина, що вони є бомжами, а сам є мажором, при цьому останній висловлювався нецензурною лайкою. Підійшла дівчина — офіціантка, яка попросила пройти на 1-й поверх. Втрьох — вона, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 пройшли на ескалатор, де [Харківський] намагався її штовхнути, але син відштовхнув останнього. Після цього [Харківський] зробив постріл пістолетом один раз в голову її сину ОСОБА_5, а їй один раз в щоку", — йдеться у показах жінки у суді.

На суді Микола Харківський визнав себе винним. Потерпіла просила стягнути з кривдника 27 тис. гривень за матеріальні збитки та 250 тис. за моральні, суд задовольнив її цивільний позов частково — призначив близько 8 тис. грн матеріальної шкоди та 15 тис. грн моральної.

Що відомо