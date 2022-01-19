Суд розглядає питання продовження арешту Харківському відкрито — трансляція

Червонозаводський районний суд Харкова не задовольнив клопотання захисту Миколи Харківського, підозрюваного у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, щодо проведення розгляду у закритому режимі. Це стосується тільки засідання 19 січня, де розглядається клопотання про продовження Харківському терміну тримання під варту на два місяці.

Відповідне рішення 19 січня оголосила суддя Ірина Блага, повідомляє кореспондент Суспільного.

Водночас суд задовольнив прохання забезпечити безпеку захисниці Харківського Інни Данилової. Поліція має надати Даниловій особисту охорону.

Суддя уточнила, що у захисту є можливість клопотати про розгляд самої справи у закритому режимі на підготовчому засіданні.

Про розгляд справи у закритому режимі клопотала захисниця Харківського Інна Данилова на засіданні, де розглядають клопотання прокуратури про продовження терміну тримання під вартою на два місяці. Захисниця посилалася на те, що підзахисний є неповнолітнім, а сама вона потребує безпеки, оскільки їй надходять погрози у зв'язку з представленням інтересів Харківського.

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