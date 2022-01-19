Суд розглядає питання продовження арешту Харківському відкрито — трансляція

Червонозаводський районний суд Харкова не задовольнив клопотання захисту Миколи Харківського, підозрюваного у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, щодо проведення розгляду у закритому режимі. Це стосується тільки засідання 19 січня, де розглядається клопотання про продовження Харківському терміну тримання під варту на два місяці.
Відповідне рішення 19 січня оголосила суддя Ірина Блага, повідомляє кореспондент Суспільного.
Водночас суд задовольнив прохання забезпечити безпеку захисниці Харківського Інни Данилової. Поліція має надати Даниловій особисту охорону.
Суддя уточнила, що у захисту є можливість клопотати про розгляд самої справи у закритому режимі на підготовчому засіданні.
Про розгляд справи у закритому режимі клопотала захисниця Харківського Інна Данилова на засіданні, де розглядають клопотання прокуратури про продовження терміну тримання під вартою на два місяці. Захисниця посилалася на те, що підзахисний є неповнолітнім, а сама вона потребує безпеки, оскільки їй надходять погрози у зв'язку з представленням інтересів Харківського.
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Що відомо
- 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Адвокати потерпілих та сторона обвинувачення розглядали можливість заявлення відводу судді Янцовській.
- 13 січня стало відомо, що суддя Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна.
- Після самовідводу Тетяни Янцовської суд визначив суддею у справі Юлію Сіренко. Через хворобу Сіренко клопотання прокуратури розглядає суддя Ірина Блага.
- 13 січня юридична фірма, адвокати якої представляють потерпілих у справі про ДТП, заявила на сторінці у Facebook про ризик виходу Харківського з-під варти.