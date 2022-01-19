ДТП на Гагаріна: суд залишив Миколу Харківського в СІЗО

Червонозаводський райсуд Харкова залишив під вартою Миколу Харківського, підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна.
Суддя Ірина Блага задовольнила клопотання прокуратури, повідомляє кореспондент Суспільного.
Термін тримання Харківського в СІЗО, який перебуває під вартою з 26 жовтня, продовжили до 19 березня — без права на заставу.
Захист просив звільнити Харківського під домашній арешт.
Що відомо
- 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Адвокати потерпілих та сторона обвинувачення розглядали можливість заявлення відводу судді Янцовській.
- 13 січня стало відомо, що суддя Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Гагаріна.
- Після самовідводу Тетяни Янцовської суд визначив суддею у справі Юлію Сіренко. Через хворобу Сіренко клопотання прокуратури розглядає суддя Ірина Блага.
- 13 січня юридична фірма, адвокати якої представляють потерпілих у справі про ДТП, заявила на сторінці у Facebook про ризик виходу Харківського з-під варти.