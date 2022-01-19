ДТП на Гагаріна: суд залишив Миколу Харківського в СІЗО

Червонозаводський райсуд Харкова залишив під вартою Миколу Харківського, підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна.

Суддя Ірина Блага задовольнила клопотання прокуратури, повідомляє кореспондент Суспільного.

Термін тримання Харківського в СІЗО, який перебуває під вартою з 26 жовтня, продовжили до 19 березня — без права на заставу.

Захист просив звільнити Харківського під домашній арешт.

Що відомо