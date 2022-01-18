На Донеччині зафіксували новий штам COVID-19 "Омікрон"

У Донецькій області зафіксовані хворі зі штамом COVID-19 "Омікрон". Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника управління охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

"В січні до лабораторії було відправлено зразки від 30 людей. З них 14 були виявлені як новий штам, решта – це штам "Дельта", — повідомив Олександр Педенко.

Олександр Педенко додав, що новий штам має менший інкубаційний період, ніж "Дельта". У середньому, він становить 3 доби.

Олександр Педенко зазначив, що через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Що відомо

У більшості випадків "Омікрону" зустрічається нежить, головний біль, втома. Також спостерігається чхання та біль у горлі.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

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