У Кропивницькому минулої ночі на посипання доріг витратили майже 300 тонн протиожеледної суміші. За словами заступниці начальника служби автомобільних доріг Жанни Петрович, дороги області від снігу розчищали 150 машин і майже 170 працівників.

На трасі "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв" у Кропивницькому районі о 10:00 посипав протиожеледною сумішшю дорогу водій піскорозкидувача Анатолій Руднік. Говорить: працює за кермом 16 годин: "Ми працювали цілу ніч, падав сильний сніг і тому відпочивати не було коли. Я посипав близько 300 кілометрів та використав 45 тонн суміші".

Суспільне Кропивницький

За словами Жанни Петрович, машини працювали на дорогах державного значення в межах області безперестанку. Всі траси доступні для проїзду.

"Це дороги національного, міжнародного значення, регіональні дороги і територіальні. Пориви вітру місцями намітали з полів на проїжджу частину сніг і через це нам доводилося практично безупинно працювати на маршрутах".

Суспільне Кропивницький

Дороги Кропивницького від снігу прибирали машини комунального підприємства "Універсал 2005".

"Залучили три машини та шість тракторів. Починаючи з 21:00 і до ранку використали 280 тонн суміші. На підприємстві залишилося понад три тисячі тонн посипних матеріалів", – розповів керівник комунального підприємства "Універсал 2005" Віктор Панішко.

За його словами, чистити і посипати дороги у Кропивницькому продовжать вночі на 19 січня.

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