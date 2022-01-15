У Кропивницькому вітер пошкодив прапор на найвищому в регіоні флагштоці

У Кропивницькому вітер пошкодив полотнище Державного прапора на 50-метровому флагштоці, встановленому до 30-річниці Незалежності України на території меморіального комплексу ”Фортечні вали”. Суспільне дізнається, чи замінять полотнище.

Суспільне: Кропивницький

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Що відомо

Ввечері 14 січня на території Кіровоградської області вітер сягав швидкості 27 метрів за секунду. Зокрема, в місті Олександрія, вітер повалив головну міську ялинку, дерева, обірвав дроти. Наслідки усунули до ранку, розповів Суспільному начальник міського управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький.

Прапор на найвищому в Кіровоградській області флагштоці підняли 23 серпня 2021 року, в День Державного прапора. Висота флагштоку – 50 метрів. Вага – 7,5 тонн. Розміри полотнища прапора – 19 на 13,5 метрів. Загальна вартість проєкту – 5 мільйонів гривень. Їх виділили з обласного бюджету. "Флагшток коштує один мільйон 300 тисяч гривень, проєктно-кошторисна документація з науковою частиною – мільйон 200 тисяч. Решта суми – сам прапор та роботи з благоустрою", – сказав тодішній керівник обласного департаменту капітального будівництва Олександр Мільто.

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