Вибухнула граната: на Донеччині на власному подвір'ї загинув чоловік

У Донецькій області поблизу лінії розмежування на власному подвір'ї від вибуху невідомого пристрою загинув чоловік. Згодом фахівці встановили, що вибухнула граната. Про це повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

"На подвір’ї домоволодіння у Верхньоторецькому було виявлено тіло 73-річного господаря. Чоловік помер від вогнепальних осколкових поранень, які отримав під час вибуху", — повідомила Олександра Гаврилко.

За словами Олександри Гаврилко, експерти по уламках на місці події встановили, що вибухнула граната РГД-5.

Олександри Гаврилко додала, що відкрито кримінальне провадження "нещасний випадок".

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