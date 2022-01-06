На Луганщині чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

У Луганській області правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував перехожим предметом схожим на гранату. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

"6 січня о 12.40 до поліції повідомили, що 44-річний житель місцевого сєвєродонецька погрожує кинути гранату з вікна третього поверху багатоповерхівки по вул. Партизанській", — повідомила Тетяна Погукай.

Тетяна Погукай додала, що правоохоронці зайшли до квартири та роззброїли чоловіка. У нього вилучили предмет, схожий на гранату. Правоохоронці проводять експертизу.

Що відомо

Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.

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