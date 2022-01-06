На Луганщині чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

У Луганській області правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував перехожим предметом схожим на гранату. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.
"6 січня о 12.40 до поліції повідомили, що 44-річний житель місцевого сєвєродонецька погрожує кинути гранату з вікна третього поверху багатоповерхівки по вул. Партизанській", — повідомила Тетяна Погукай.
Тетяна Погукай додала, що правоохоронці зайшли до квартири та роззброїли чоловіка. У нього вилучили предмет, схожий на гранату. Правоохоронці проводять експертизу.
Що відомо
- Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.
Читайте також
- З 2014 року контррозвідка затримала понад тисячу учасників так званих "Л/ДНР"
- На Луганщині затримали ймовірного торговця вибухівкою та виявили схрон зі зброєю
- На Луганщині зі схрону окупантів вилучили снарядів на понад 300 кг тротилу
- На Донеччині виявили схрон зі зброєю, яку переправили з Криму
Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber